Roma, 2-2 col Neom: Dybala titolare e in campo 56'

Nell’ultima amichevole del suo pre campionato, la squadra di Gasperini pareggia contro i sauditi del Neom. Reti di Cristante e Soulé per i giallorossi, in un match in cui è partito titolare e ha giocato più di un tempo Dybala, a una settimana esatta del debutto in campionato, sabato all’Olimpico contro il Bologna

Roma-Neom 2-2

Marcatori: 25’ Cristante (R), 26’ Benrahma (N), 32’ Soulé (R), 38’ Abdi (N)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi (46’ Hermoso), Mancini, Ndicka (80’ Wesley); Rensch (56’ Celik), PIsilli (46’ Koné), Cristante (56’ El Aynoui), Angelino; Dybala (56’ Baldanzi), Soulé (56’ El Shaarawy); Ferguson (46’ Dovbyk). All. Gasperini

A una settimana dal debutto in campionato, la Roma pareggia 2-2 con i sauditi del Neom, nell’ultima amichevole della sua pre season. E Gasperini ritrova Dybala, schierato titolare e in campo per 56 minuti: l’argentino è stato schierato a fianco del connazionale Soulé, alle spalle di Ferguson, preferito a Dovbyk. Con Manu Koné, protagonista negli ultimi giorni delle voci di mercato riguardo all’Inter, inizialmente in panchina. La Roma è andata due volte in vantaggio nel primo tempo, con le reti di Cristante e Soulé, ma è stata subito ripresa dai sauditi, con la difesa di Gasperini non esente da colpe su entrambe le reti.