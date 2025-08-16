Roma, 2-2 col Neom: Dybala titolare e in campo 56'

Roma-Neom 2-2, risultato e gol dell'amichevoleamichevole
Nell’ultima amichevole del suo pre campionato, la squadra di Gasperini pareggia contro i sauditi del Neom. Reti di Cristante e Soulé per i giallorossi, in un match in cui è partito titolare e ha giocato più di un tempo Dybala, a una settimana esatta del debutto in campionato, sabato all’Olimpico contro il Bologna
Roma-Neom 2-2
Marcatori: 25’ Cristante (R), 26’ Benrahma (N), 32’ Soulé (R), 38’ Abdi (N)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi (46’ Hermoso), Mancini, Ndicka (80’ Wesley); Rensch (56’ Celik), PIsilli (46’ Koné), Cristante (56’ El Aynoui), Angelino; Dybala (56’ Baldanzi), Soulé (56’ El Shaarawy); Ferguson (46’ Dovbyk). All. Gasperini
A una settimana dal debutto in campionato, la Roma pareggia 2-2 con i sauditi del Neom, nell’ultima amichevole della sua pre season. E Gasperini ritrova Dybala, schierato titolare e in campo per 56 minuti: l’argentino è stato schierato a fianco del connazionale Soulé, alle spalle di Ferguson, preferito a Dovbyk. Con Manu Koné, protagonista negli ultimi giorni delle voci di mercato riguardo all’Inter, inizialmente in panchina. La Roma è andata due volte in vantaggio nel primo tempo, con le reti di Cristante e Soulé, ma è stata subito ripresa dai sauditi, con la difesa di Gasperini non esente da colpe su entrambe le reti.
Roma-Neom, la cronaca della partita
A sette giorni dalla prima di campionato, in programma sabato alle 20.45 all’Olimpico contro il Bologna (in diretta su Sky Sport), la Roma chiude il suo ciclo di amichevoli allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone. Avversario il Neom, squadra della Saudi Pro League ora guidata dall’ex allenatore del Psg Christophe Galtier. In attacco, titolare il nuovo acquisto Lacazette. Al 25’ Roma in vantaggio: Angelino sulla fascia sinistra recupera una palla che sembra destinata a uscire, lo spagnolo riesce invece a crossare per Cristante che mette dentro di piatto da pochi passi, sfruttando anche l’uscita sbagliata del portiere Bulka. Ma il vantaggio dura appena un minuto: il Neom prende in contropiede tutta la difesa della Roma e Benhrama batte subito Svilar per l’1-1. Al 32’ la Roma si riporta in vantaggio, con il terzo gol nel pre campionato di Soulè: stavolta il cross arriva dalla destra con Rensch, l’argentino stoppa in area e di piatto batte Bulka per il 2-1. Ma passano soli 5 minuti e la difesa romanista lascia ancora a desiderare: Abdi lanciato a rete dribbla Ndicka ed evita il ritorno di Rensch prima di spiazzare anche Svilar firmando il 2-2. Nel secondo tempo Gasperini cambia molto: in campo Dovbyk per Ferguson, dentro anche Koné. Ma il risultato non cambia più e con il Neom termina 2-2.