Leon Bailey non è stato convocato dall'Aston Villa per la sfida contro il Newcastle. L'attaccante giamaicano è stato escluso da Unai Emery, allenatore dei Villains, per la prima partita della Premier League 2025/26. Il classe 1997 è molto vicino alla Roma, che sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al club giallorosso di avere un impatto minore sul bilancio.