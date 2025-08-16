Roma, Bailey è vicinissimo: in tribuna in Aston Villa-Newcastle. Le news di calciomercatoCalciomercato
Leon Bailey è vicinissimo alla Roma e per questo non è stato convocato da Unai Emery per la sfida di Premier League dell'Aston Villa contro il Newcastle. I giallorossi avanzano con forza per il classe 1997
Leon Bailey non è stato convocato dall'Aston Villa per la sfida contro il Newcastle. L'attaccante giamaicano è stato escluso da Unai Emery, allenatore dei Villains, per la prima partita della Premier League 2025/26. Il classe 1997 è molto vicino alla Roma, che sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al club giallorosso di avere un impatto minore sul bilancio.
Le ultime su Sancho
Per quanto riguarda l'altro obiettivo per l'attacco della Roma, Jadon Sancho, i giallorossi stanno cercando di trovare l'accordo con il giocatore sull'ingaggio e gli ultimi contatti con il suo entourage sono stati positivi. Con il Manchester United la Roma lavora per un prestito con obbligo di riscatto facile da raggiungere a 23 milioni di euro.