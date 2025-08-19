Dove vedere Como-Lazio in tv

La sfida fra Como e Lazio valida per la 1^ giornata di campionato, si gioca domenica 24 agosto alle 18.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti e inviati Marco Demicheli e Matteo Petrucci. La domenica calcistica si apre con La Casa dello Sport Day alle 17.30, con Leo Di Bello in compagnia di Michele Padovano, Fernando Orsi e Riccardo Gentile. Alle 20.05 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa con gli ospiti della tavola rotonda: Beppe Bergomi e Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Marco Bucciantini. Durante i match serali, alle 20.45, appuntamento con Campo Aperto , con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti dei giornalisti e dei talent in studio.

I numeri di Como e Lazio

Il Como prenderà parte a un campionato di Serie A per due stagioni di fila per la prima volta dall’inizio degli anni ’90 – l’ultimo precedente risale infatti al periodo tra il 1987/88 ed il 1988/89, quando alla prima giornata incontrò la Juventus in entrambi i tornei (2P). Como e Lazio si incrociano alla prima sfida di un campionato di Serie A per la prima volta nella storia della competizione; per i biancoblù si tratta del 10° avversario differente affrontato all’esordio stagionale nel massimo campionato, mentre per i biancocelesti quella lariana è la 33ª squadra diversa incontrata nel primo match di un torneo di Serie A. Il Como non vince una partita al debutto stagionale in Serie A dal 9 settembre 1951 (1-0 contro il Torino); in generale, dopo avere conquistato il successo in tutti i primi tre match di questo tipo nel torneo, i lariani hanno registrato due pareggi e nove sconfitte negli ultimi 11 rimanendo ben 10 volte a secco di gol, con un parziale complessivo di 1-15. La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei partite (1P – 83%) al debutto stagionale in Serie A - tanti successi quanti ne aveva collezionati nei precedenti 10 match di questo tipo nel torneo (2N, 3P – 50%) - tuttavia, l’unica sconfitta dei capitolini nel parziale è arrivata proprio nell’ultima gara d’esordio in massima serie giocata in trasferta (1-2 contro il Lecce il 20 agosto 2023). Dopo l’1-1 all’Olimpico del 10 gennaio scorso, Como e Lazio potrebbero pareggiare due match di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A. In generale, sono 18 i precedenti confronti tra le due squadre nel massimo campionato, con i biancocelesti in vantaggio nel bilancio grazie a nove successi, quattro pareggi e cinque sconfitte. La Lazio ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 8-2 (3-1 il 17 novembre 2002 e 5-1 lo scorso 31 ottobre), dopo che aveva registrato soltanto un successo nelle precedenti sette sfide al Sinigaglia (2N, 4P). I biancocelesti potrebbero vincere tre gare esterne di fila contro una stessa avversaria nel torneo segnando almeno tre gol a partita per la terza volta nella loro storia, dopo esserci riusciti contro l’Udinese (serie di quattro, tra il 1999 e il 2001) e il Pescara (serie di tre, tra il 1992 e il 2017). Da un lato, il Como è la squadra che ha recuperato il maggior numero di palloni nell’ultimo terzo di campo nella Serie A 2024/25: 168, almeno 16 in più rispetto a qualsiasi altra formazione nella scorsa edizione del torneo. Di contro, la Lazio è il secondo club che ha tentato più conclusioni a seguito di un recupero offensivo (avvenuto al massimo a 40 metri di distanza dalla porta avversaria) nel passato campionato: 48, meno solo dei 50 del Lecce. Tra le squadre che hanno chiuso lo scorso campionato nella prima metà di classifica, il Como è stata quella con la peggior percentuale realizzativa: 9.4%, frutto di 49 gol con 521 tiri tentati. Dall’altra parte, la Lazio ha effettuato solo 14 conclusioni in più (535) dei lariani nella Serie A 2024/25, ma ha chiuso la stagione con il terzo miglior attacco del torneo grazie a 61 reti all’attivo (al pari del Milan) e una percentuale realizzativa dell’11.4%. Pur disputando solo metà dello scorso campionato di Serie A, nel 2024/25 Assane Diao è diventato il miglior marcatore straniero del Como in una stagione di Serie A (otto reti); dal suo esordio in Serie A (10 gennaio 2025 proprio contro la Lazio) al suo ultimo match nel torneo (19 aprile scorso), solo Mateo Retegui (11) ha segnato più reti del classe 2005 (otto) nel massimo campionato italiano. La prossima sarà la 100ª presenza di Valentín Castellanos nei Big-5 campionati europei. La seconda delle sue due marcature multiple in Serie A è arrivata proprio contro il Como al Sinigaglia lo scorso 31 ottobre, nel successo esterno dei biancocelesti per 5-1; inoltre, quella lariana potrebbe diventare la seconda squadra contro cui l’argentino realizzerebbe almeno tre reti in Serie A, dopo il Frosinone (tre).