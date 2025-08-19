Taremi, da domani allenamenti con l'Inter Under 23

L'attaccante iraniano - che non rientra nel progetto della nuova Inter allenata da Cristian Chivu - è tornato oggi in Italia dopo una lunga assenza per svolgere alcuni test fisici. Da domani Taremi si allenerà con la squadra Under 23, che il prossimo lunedì farà il suo esordio nel campionato di Serie C a Novara

Dopo una lunga assenza oggi martedì 19 agosto Mehdi Taremi - che non rientra nel progetto tecnico del nuovo allenatore dell'Inter Cristian Chivu e che aveva saltato il Mondiale per club (il giocatore era rimasto bloccato nel suo paese lo scorso 14 giugno durante il conflitto Iran-Israele) - è tornato in Italia per svolgere alcuni test fisici. La novità è che da domani l'attaccante iraniano tornerà ad allenarsi, ma non con la prima squadra bensì con l'Under 23. La squadra allenata da Stefano Vecchi è attesa dall'esordio nel girone A di Serie C lunedì 25 agosto a Novara alle 20.30, quasi in contemporanea con la sfida della prima giornata di Serie A Inter-Torino in programma a San Siro alle 20,45.