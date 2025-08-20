Esplora tutte le offerte Sky
Roma, infortunio muscolare per Bailey: salterà la prima giornata di Serie A

roma

Infortunio muscolare in allenamento per Leon Bailey. Il nuovo attaccante della Roma nella giornata di giovedì 21 agosto svolgerà gli esami strumentali che riveleranno i tempi di recupero, ma non ci sarà all'esordio in Serie A dei giallorossi contro il Bologna

SERIE A, GLI INFORTUNATI DELLA 1^ GIORNATA

L'esperienza di Leon Bailey alla Roma inizia subito in salita. L'esterno d'attacco giamaicano al termine del primo allenamento in giallorosso ha subito un infortunio di natura muscolare. La gravità del problema sarà stabilita dagli esami strumentali, in programma giovedì 21 agosto, che sapranno dare maggiori informazioni sui tempi di recupero. La sua presenza contro il Bologna nella prima giornata di Serie A è però da escludere.

