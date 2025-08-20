La presentazione della 1^ giornata di Serie A

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, la presentazione della 1^ giornata: orari, arbitri e squalificati

GUIDA TV

Il campionato di Serie A riparte sabato 23 e si conclude lunedì 25 agosto con Inter-Torino in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite della prima giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il primo turno che darà al via alla nuova stagione di Serie A si gioca da sabato 23 a lunedì 25 agosto. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Bologna, Como-Lazio e Inter-Torino. La giornata di campionato si apre sabato 23 agosto alle 18.30 con Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. Alle 20.45 è invece il momento di Roma-Bologna, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e Milan-Cremonese. Sono quattro gli appuntamenti della domenica con, alle 18.30, Como-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e Cagliari-Fiorentina. Doppio appuntamento anche alle 20.45 con Juventus-Parma e Atalanta-Pisa. La giornata di campionato si chiude lunedì 25 agosto con Udinese-Verona e Inter-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. 

Serie A, la programmazione della 1^ giornata

Sabato 23 agosto

  • ore 18.30: Sassuolo-Napoli su DAZN 1 – [Ayroldi]
  • ore 18.30: Genoa-Lecce su DAZN 2 – [Massa]
  • ore 20.45: Roma-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Zufferli]
  • ore 20.45: Milan-Cremonese su DAZN 1 – [Collu]

Domenica 24 agosto

  • ore 18.30: Como-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 – [Manganiello]
  • ore 18.30: Cagliari-Fiorentina su DAZN 1 – [Sozza]
  • ore 20.45: Juventus-Parma su DAZN 1 – [Marcenaro]
  • ore 20.45: Atalanta-Pisa su DAZN 2 – [Arena]

Lunedì 25 agosto

  • ore 18.30: Udinese-Verona su DAZN 1 – [Tremolada]
  • ore 20.45: Inter-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [La Penna]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 1^ giornata

Sono undici i giocatori squalificati per la 1^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:

  • Miranda (Bologna)
  • Barbieri, Valoti, Vasquez (Cremonese)
  • Calhanoglu, Pio Esposito (Inter)
  • Romagnoli (Lazio)
  • Pierotti (Lecce)
  • Balogh (Parma)
  • Celik (Roma)
  • Okoye (Udinese, tornerà a disposizione per la 7^ di Serie A)

Serie A: Altre Notizie

La presentazione della 1^ giornata di Serie A

GUIDA TV

Il campionato di Serie A riparte sabato 23 e si conclude lunedì 25 agosto con Inter-Torino in...

Serie A, gli arbitri per la 1^ giornata

Le designazioni

Ayroldi di Molfetta è l'arbitro designato per Sassuolo-Napoli, gara della prima giornata in...

Lukaku: "Infortuni parte del gioco, a presto"

napoli

Giornata chiave in casa Napoli. L'attaccante si sottoporrà a un consulto chirurgico per capire se...

Dzeko: "Mi sento bene, il ritiro è lontano"

Al "CORSPORT"

Il centravanti, tornato in Italia dopo l'esperienza in Turchia, al Fenerbahce, ha raccontato al...

Bonny: "Qui grazie a Chivu. Volevo solo l'Inter"

inter

L'attaccante, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato le sue prime...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE