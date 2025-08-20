La presentazione della 1^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 1^ giornata: orari, arbitri e squalificatiGUIDA TV
Il campionato di Serie A riparte sabato 23 e si conclude lunedì 25 agosto con Inter-Torino in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite della prima giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il primo turno che darà al via alla nuova stagione di Serie A si gioca da sabato 23 a lunedì 25 agosto. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Bologna, Como-Lazio e Inter-Torino. La giornata di campionato si apre sabato 23 agosto alle 18.30 con Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. Alle 20.45 è invece il momento di Roma-Bologna, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e Milan-Cremonese. Sono quattro gli appuntamenti della domenica con, alle 18.30, Como-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e Cagliari-Fiorentina. Doppio appuntamento anche alle 20.45 con Juventus-Parma e Atalanta-Pisa. La giornata di campionato si chiude lunedì 25 agosto con Udinese-Verona e Inter-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Serie A, la programmazione della 1^ giornata
Sabato 23 agosto
- ore 18.30: Sassuolo-Napoli su DAZN 1 – [Ayroldi]
- ore 18.30: Genoa-Lecce su DAZN 2 – [Massa]
- ore 20.45: Roma-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Zufferli]
- ore 20.45: Milan-Cremonese su DAZN 1 – [Collu]
Domenica 24 agosto
- ore 18.30: Como-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 – [Manganiello]
- ore 18.30: Cagliari-Fiorentina su DAZN 1 – [Sozza]
- ore 20.45: Juventus-Parma su DAZN 1 – [Marcenaro]
- ore 20.45: Atalanta-Pisa su DAZN 2 – [Arena]
Lunedì 25 agosto
- ore 18.30: Udinese-Verona su DAZN 1 – [Tremolada]
- ore 20.45: Inter-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [La Penna]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 1^ giornata
Sono undici i giocatori squalificati per la 1^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:
- Miranda (Bologna)
- Barbieri, Valoti, Vasquez (Cremonese)
- Calhanoglu, Pio Esposito (Inter)
- Romagnoli (Lazio)
- Pierotti (Lecce)
- Balogh (Parma)
- Celik (Roma)
- Okoye (Udinese, tornerà a disposizione per la 7^ di Serie A)