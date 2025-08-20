La presentazione della 1^ giornata di Serie A

Il primo turno che darà al via alla nuova stagione di Serie A si gioca da sabato 23 a lunedì 25 agosto. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Bologna, Como-Lazio e Inter-Torino. La giornata di campionato si apre sabato 23 agosto alle 18.30 con Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. Alle 20.45 è invece il momento di Roma-Bologna, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e Milan-Cremonese. Sono quattro gli appuntamenti della domenica con, alle 18.30, Como-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e Cagliari-Fiorentina. Doppio appuntamento anche alle 20.45 con Juventus-Parma e Atalanta-Pisa. La giornata di campionato si chiude lunedì 25 agosto con Udinese-Verona e Inter-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.