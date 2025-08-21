Esplora tutte le offerte Sky
Costretto a fermarsi per un problema muscolare in allenamento, il nuovo attaccante giallorosso ha svolto i primi esami strumentali che hanno confermato una "sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro". Lo riporta la Roma: "Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ha già iniziato il trattamento riabilitativo". Bailey salterà l'esordio contro il Bologna (diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW)

SERIE A, GLI INFORTUNATI DELLA 1^ GIORNATA

La Roma perde subito Leon Bailey.  L'esterno offensivo giamaicano, appena arrivato in prestito oneroso dall'Aston Villa, è stato costretto a fermarsi dopo un infortunio muscolare nel suo primo allenamento a Trigoria. Sottoposto ad esami strumentali, le sue condizioni sono state comunicate dal club giallorosso attraverso una nota: "Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini". Il giocatore salterà l'esordio in campionato della Roma contro il Bologna, sfida in programma sabato alle 20.45 all'Olimpico (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).

