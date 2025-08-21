Roma, infortunio per Bailey: sospetta lesione al retto femorale destroROMA
La Roma perde subito Leon Bailey. L'esterno offensivo giamaicano, appena arrivato in prestito oneroso dall'Aston Villa, è stato costretto a fermarsi dopo un infortunio muscolare nel suo primo allenamento a Trigoria. Sottoposto ad esami strumentali, le sue condizioni sono state comunicate dal club giallorosso attraverso una nota: "Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini". Il giocatore salterà l'esordio in campionato della Roma contro il Bologna, sfida in programma sabato alle 20.45 all'Olimpico (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).