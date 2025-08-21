Costretto a fermarsi per un problema muscolare in allenamento, il nuovo attaccante giallorosso ha svolto i primi esami strumentali che hanno confermato una "sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro". Lo riporta la Roma: "Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ha già iniziato il trattamento riabilitativo". Bailey salterà l'esordio contro il Bologna (diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW)

