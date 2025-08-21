Joao Mario: "Orgoglioso di far parte della Juventus, siamo pronti per questa stagione"juventus
L'esterno portoghese, arrivato qualche settimana fa dal Porto, è intervenuto in conferenza stampa: "I primi giorni sono stati incredibili, mi sono trovato molto bene. Tudor mi chiede giocate molto offensive e questo mi piace. Mi ha sorpreso la grandezza dei bianconeri, per me è un grande orgoglio far parte di questa squadra. Con il Parma sarà una partita difficile ma l'obiettivo sarà lo stesso di sempre: vincere"
Giornata di presentazione per Joao Mario. L'esterno destro della Juventus è intervenuto in conferenza stampa e si è mostrato entusiasta per il suo arrivo a Torino: "I primi giorni sono stati incredibili, mi sono trovato veramente molto bene. Faccio parte di un gruppo con qualità enorme: sono stati giorni duri per preparare la stagione ma ora siamo pronti. Tudor mi chiede giocate molto offensive e questo mi piace, voglio aiutare la squadra e sto lavorando per migliorare giorno dopo giorno. Mi ha stupito la grandezza di questo club, c'è una grande storia: per me è un orgoglio far parte di questa squadra". L'esterno classe 2000 è arrivato a titolo definitivo dal Porto: "Vengo da un club che è abituato a competere ad alti livelli, perciò mi sento pronto mentalmente e fisicamente. Aver giocato in una squadra così, con le pressioni che ha il Porto, mi ha abituato a tutto questo. Voglio trasformare la pressione in qualcosa di positivo, la Juventus è abituata a vincere e ha questo obiettivo ogni stagione".
"L'obiettivo contro il Parma è vincere"
Domenica sera l'esordio in campionato in casa contro il Parma: "Sarà una partita difficile perché sappiamo che il campionato italiano è molto competitivo. In settimana abbiamo visionato punti forti e deboli dell'avversario, l'obiettivo sarà quello di tutte le partite: vincere. La preseason è stata positiva, sentiamo la fiducia e stiamo preparati per domenica". Sul campionato italiano: "L'ho studiato e ho visto parecchie partite della Juventus, conosco bene sia il club che il campionato. Voglio provare a migliorare in ogni aspetto sia fisico che tattico. In un campionato così intenso dovrò sicuramente migliorare la fase difensiva".
"Conceiçao mi ha aiutato tanto"
Joao Mario successivamente ha parlato di Cancelo: "Mi sono ispirato molto a lui, cerco di fare cose simili in campo. Lo ammiro molto, mi ha dato ottimi consigli e abbiamo un buon rapporto. Non abbiamo parlato del mio trasferimento a Torino ma sono sicuro che sia felice di questo". Poi su Alberto Costa, che ha fatto il percorso inverso direzione Porto: "Ha un grande potenziale, gli auguro il meglio. Avrà tanta pressione di vincere e spero possa fare bene. È sicuramente un candidato per la nazionale portoghese. Concorrenza tra noi due? Eventualmente sarà una bella rivalità". Poi su Conceiçao: "Mi ha aiutato tanto, avevamo già giocato insieme al Porto. Ma tutti i compagni mi hanno accolto bene, ho legato con tutti".