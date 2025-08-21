L'esterno portoghese, arrivato qualche settimana fa dal Porto, è intervenuto in conferenza stampa: "I primi giorni sono stati incredibili, mi sono trovato molto bene. Tudor mi chiede giocate molto offensive e questo mi piace. Mi ha sorpreso la grandezza dei bianconeri, per me è un grande orgoglio far parte di questa squadra. Con il Parma sarà una partita difficile ma l'obiettivo sarà lo stesso di sempre: vincere" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Giornata di presentazione per Joao Mario. L'esterno destro della Juventus è intervenuto in conferenza stampa e si è mostrato entusiasta per il suo arrivo a Torino: "I primi giorni sono stati incredibili, mi sono trovato veramente molto bene. Faccio parte di un gruppo con qualità enorme: sono stati giorni duri per preparare la stagione ma ora siamo pronti. Tudor mi chiede giocate molto offensive e questo mi piace, voglio aiutare la squadra e sto lavorando per migliorare giorno dopo giorno. Mi ha stupito la grandezza di questo club, c'è una grande storia: per me è un orgoglio far parte di questa squadra". L'esterno classe 2000 è arrivato a titolo definitivo dal Porto: "Vengo da un club che è abituato a competere ad alti livelli, perciò mi sento pronto mentalmente e fisicamente. Aver giocato in una squadra così, con le pressioni che ha il Porto, mi ha abituato a tutto questo. Voglio trasformare la pressione in qualcosa di positivo, la Juventus è abituata a vincere e ha questo obiettivo ogni stagione".

"L'obiettivo contro il Parma è vincere" Domenica sera l'esordio in campionato in casa contro il Parma: "Sarà una partita difficile perché sappiamo che il campionato italiano è molto competitivo. In settimana abbiamo visionato punti forti e deboli dell'avversario, l'obiettivo sarà quello di tutte le partite: vincere. La preseason è stata positiva, sentiamo la fiducia e stiamo preparati per domenica". Sul campionato italiano: "L'ho studiato e ho visto parecchie partite della Juventus, conosco bene sia il club che il campionato. Voglio provare a migliorare in ogni aspetto sia fisico che tattico. In un campionato così intenso dovrò sicuramente migliorare la fase difensiva".