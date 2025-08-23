Juventus-Parma, Tudor: "Squadra motivata, Locatelli il capitano"
Vigilia di Juventus-Parma, esordio stagionale per i bianconeri. In conferenza stampa l'allenatore bianconero Igor Tudor ha quindi analizzato la partita: "Mi piace giocare quando c'è qualcosa in palio. Un club come questo non inizia mai la stagione puntando al quarto posto. Kolo Muani e Vlahovic? Non so cosa succederà ma ho fiducia nei dirigenti. È stato un mercato complicato ma la società sa come la penso. Vedremo cosa succederà nell'ultima settimana"
Terminata la conferenza stampa
Cosa vorrebbe vedere subito nella sua squadra?
"Voglio vedere solidità"
Su Miretti
"Mi è piaciuto, si è fatto male. Se si mette totalmente a disposizione può diventare un giocatore serio. Gli manca qualcosa ma dipende da lui"
Cosa ne pensa di Joao Mario?
"E' un giocatore bravo offensivamente ma deve migliorare nelle altre situazioni"
Quanto del dna Juventus vede in questo gruppo?
"Essere stato un giocatore della Juventus aiuta, ma conta 2 e la bravura 8. Uno può essere juventino ma se poi nel suo lavoro è mediocre conta poco"
In cosa siamo migliorati?
"Spero in tutto. Ogni settimana con i miei assistenti ci confrontiamo e cambiamo. La squadra è un organismo vivo che in 10 mesi cambia sempre"
Sarebbe più sorpreso del mancato arrivo di Kolo Muani o della permanenza di Vlahovic?
"Non so cosa succederà. Ho fiducia nei dirigenti"
Come si sente ad affrontare una squadra con un nuovo allenatore?
"La prima giornata è un'incognita per tutti. Guardi le amichevoli e prepari la partita"
Più difficile gestire la squadra con il mercato aperto o gestire una preparazione breve?
"Nella vita non ti può piacere tutto. Anche alla Juve ci sono problemi, come ci sono ovunque. Bisogna lavorare con le problematiche, altrimenti sarebbe un film"
Quali sono gli obiettivi di questa stagione?
"Da cinque anni non siamo né primi né secondi. Potrei dire che puntiamo ad arrivare primi, secondi o quarti ma non conta niente. Sono tutti giochi mentali che a me fanno ridere, sono finte che anche i bambini di 10 anni capiscono. C'è meno pressione ma è tutto fumo, l'importante è lavorare. Un club come questo non parte mai solo per qualificarsi in Champions"
Spera di avere ancora Kolo Muani?
"Ho fiducia nel club. La società sa come la penso, è stato un mercato complicato ma io penso a lavorare e allenare. Sono contento del gruppo che ho, poi vedremo cosa succederà l'ultima settimana"
Cosa ne pensa degli allenatori di Serie A?
"Io non posso valutarmi da solo. Quest'anno secondo me tutte le squadre hanno allenatori forti, poi sono valutazioni personali. Mi aspetto un campionato difficile per tutte le squadre"
Chi sarà il rigorista?
"Locatelli ha segnato l'ultimo, se lo merita. Ce ne sono tanti di rigoristi forti, non è importante chi li tira. Sono contento di avere gente come Manuel ma anche Yildiz, Conceicao, Koopmeiners, Cambiaso e David hanno qualità e possono tirarli"
Cosa pensa di David?
"E' un buon giocatore, molto concentrato. Quando gli dici di fare una cosa la fa, nell'area si muove bene ed è pericoloso. Sono contento di lui, è un professionista"
Quali sono le sue valutazioni sugli attaccanti?
"Si sono mossi bene ma in questa preparazione è mancata un po' di freschezza. Mi aspetto qualcosa in più, vogliamo andare in avanti con più giocatori possibili senza però perdere l'equilibrio"
Come sta Bremer?
"Va tutto come programmato e domani giocherà. A lui e a tutta la squadra serviranno qualche partita per tornare al meglio"
Quale sarà la posizione di Koopmeiners?
"Ha già fatto una bella partita a Bergamo in amichevole, di lui si è parlato fin troppo"
Chi sarà il capitano?
"Locatelli è il capitano, il vicecapitano è Bremer poi ci sono Yildiz, Thuram e Gatti. Queste sono le gerarchie"
Quali sono le emozioni per questa vigilia?
"Mi piace giocare quando c'è qualcosa in palio, non mi piacciono le amichevoli. La squadra è motivata e vogliamo partire bene"
Inizia la conferenza stampa
La probabile formazione della Juventus
Da Tudor ci si aspetta anche qualche "indizio" sulla formazione che schiererà contro il Parma. Intanto, ecco le "probabili", con pochi dubbi sull'attacco: dovremmo vedere David, supportato da Yildiz e Conceicao. In difesa invece Gatti è in vantaggio su Kalulu.
Le amichevoli estive della Juventus
Si inizia a fare sul serio, dunque, anche se la Juventus ha chiuso il suo ciclo di amichevoli estive con una gara dal sapore di Serie A, battendo l'Atalanta. Ecco il riassunto delle partite estive dei bianconeri (che in precedenza avevano preso parte anche al Mondiale per Club)
- Juventus-Reggiana 2-2
- Borussia Dortmund-Juventus 1-2
- Juventus-Juventus Next Gen 2-0
- Atalanta-Juventus 1-2
Tudor parla alle 15.30
Si riparte! Oggi, sabato 23 agosto, prende il via la nuova Serie A, con in campo Sassuolo-Napoli, Genoa-Lecce (alle 18.30), Milan-Cremonese e Roma-Bologna (20.45). L'esordio in campionato della Juventus è fissato invece per domani, domenica 24 alle 20.45, quando affronterà in casa il Parma. Igor Tudor presenterà la sfida in conferenza stampa oggi alle 15.30: la seguiremo live, con tutte le sue risposte