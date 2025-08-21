Introduzione
Signore e signori, l’attesa è finita! Il campionato di Serie A alza il sipario sulla nuova stagione 2025-2026. Il calciomercato resta aperto fino al primo settembre ma intanto si torna a fare sul serio. Le indicazioni estive, per quanto da prendere con le molle, ci hanno dato importanti spunti soprattutto per quelle big che hanno cambiato guida tecnica. Purtroppo c’è già qualche infortunato eccellente che salterà l’inizio di stagione.
Torna protagonista quindi la squadra degli inviati di Sky Sport: il turno inaugurale è sempre molto complicato. Tanti ballottaggi, qualche sicurezza e soprattutto un bel po’ di sorprese di formazione. Il nostro team però è già al lavoro da giorni. E’ il momento nel quale tifosi e fantallenatori sono alla continua ricerca di notizie dato che tutto è un’assoluta novità. Vediamo quindi la primissima fotografia della nuova Serie A 2025-2026 con le probabili formazioni della prima giornata
INDISPONIBILI E SQUALIFICATI DELLA PRIMA GIORNATA
Quello che devi sapere
GENOA-LECCE, sabato ore 18:30
Genoa
- Un ballottaggio per reparto in casa rossoblù: Vieira deve rinunciare a Otoa ed Ekuban. In difesa Marcandalli lotta per un posto con Ostigard
- In mezzo al campo ci sarà la diga formata da Masini e Frendrup. Stanciu parte avanti ma Malinovskyi non è ancora tagliato fuori. Titolare sicuro invece Gronbaek
- In attacco è pronto Colombo come terminale offensivo di riferimento ma Vieira deve ancora decidere. O l'ex Empoli oppure Vitihna
Lecce
- Per la prima in casa del Genoa mancherà lo squalificato Pierotti. Camarda viaggia verso una maglia da titolare ma là davanti c'è un triplo ballottaggio
- Ai lati dell'azzurrino infatti agirà Tete Morente e uno che verrà fuori dal duello "interno" tra N'Dri, Banda e Sottil
- In difesa infine ci sarà Gallo a sinistra mentre sul versante opposto c'è un dubbio da sciogliere: Kouassi duella con Veiga
Probabili formazioni
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Otoa, Ekuban, Vogliacco, Ankeye, Bohinen, Papadoupoulos
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Tete Morente, Camarda, N'Dri
Squalificati: Pierotti
Indisponibili: Jean, Marchwinski
SASSUOLO-NAPOLI, sabato ore 18:30
Sassuolo
- Fabio Grosso è attratto da una possibile variante in attacco. Sulla carta dovrebbe toccare al trio Berardi-Pinamonti-Laurienté ma si riflette sul francese come falso nove con l'inserimento a destra di Fadera
- In mediana Thorstvedt è ai box e quindi con Boloca e Koné potrebbe toccare a Ghion che è avanti nel ballottaggio con Lipani
- Nella linea a 4 dietro la coppia di centrali sarà formata sicuramente da Muharemovic mentre per l'altra maglia lottano Romagna e Idzes
Napoli
- Il primo punto di domanda rigaurda la porta: Conte ha spiegato che Meret e Milinkovic-Savic si "divideranno" la stagione. Al momento in pole c'è l'ex Torino
- In difesa fasce presidiate da Di Lorenzo e Olivera. In mezzo probabilissima partenza dalla panchina per Beukema
- Attenzione al sistema di gioco. In caso di 4-1-4-1 ci saranno sia De Bruyne che McTominay mentre con il 4-3-3 toccherebbe a Neres con uno tra l'ex City e l'eroe dello scudetto candidati alla panchina
Probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Kone, Ghion, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Alvarez, Odenthal, Muric, Zacchi, Skjellerup, Thorstvedt
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lukaku, Gutierrez
MILAN-CREMONESE, sabato ore 20:45
Milan
- L'infortunio occorso a Leao cambia necessariamente le carte in tavola in attacco. In attesa di news importanti di mercato, al fianco di Pulisic, toccherà a Santi Gimenez
- Sulla sinistra posto prenotato da Estupinian mentre in mediana c'è un ballottaggio Modric-Ricci con l'ex Toro favorito
- Niente maglia da titolare nemmeno per Jashari e De Winter. In difesa, con Tomori e Gabbia, ci sarà Pavlovic dall'inizio
Cremonese
- Tre squalificati in casa grigiorossa: il finale della scorsa stagione impedirà a Valoti, Vasquez e Barbieri di esserci a San Siro
- Davide Nicola proporrà in difesa e in mediana due ex della sfida: Terracciano e Bondo
- Davanti coppia formata da Bonazzoli e De Luca. Corsie esterne di competenza di Zerbin e Pezzella
Probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinian; Pulisic, Gimenez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Leao, Adli, Bennacer, Origi
CREMONESE (3-5-2): Audero; F.Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Bonazzoli
Squalificati: Barbieri, Valoti, Vazquez
Indisponibili: Pickel, Tsadjout
ROMA-BOLOGNA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Roma
- Arrivo, allenamento e infortunio. Sfortunatissime le prime ore da giallorosso di Bailey che si è fermato in allenamento e che rischia 3 settimane di stop
- Contro il Bologna, Gasperini pensa a un 3-4-2-1 senza Paulo Dybala. Il trequartista alle spalle del duo Soulé-Ferguson sarà El Aynaoui
- In difesa squalificato Celik, sul centrodestra toccherà a Ghilardi. In mediana invece spazio a Cristante
Bologna
- Italiano sta provando tanto in attacco: negli ultimi test ha anche pensato a un 4-2-4 con Dallinga in campo e Odgaard largo a destra. Insomma occhio alle possibili sorprese
- In difesa è sicura l'assenza di Miranda causa squalifica. A sinistra ci sarà Lykogiannis. A destra ballottaggio tra De Silvestri e il nuovo arrivato Zortea. Confermato l'esordio dal primo minuto di Vitik
- Con Freuler ci sarà presumibilmente Ferguson, anche se resta viva l'ipotesi Fabbian. Davanti più Immobile di Castro
Probabili formazioni
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; El Aynaoui; Soulé, Ferguson
Squalificati: Celik
Indisponibili: Pellegrini, Bailey
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile
Squalificati: Miranda
Indisponibili: Holm
CAGLIARI-FIORENTINA, domenica ore 18:30
Cagliari
- Sotto la lente d'ingrandimento ci sono le condizioni di Luperto che è tornato parzialmente in gruppo nella giornata di martedì e che quindi dovrebbe essere a disposizione
- Restando sempre nel terzetto difensivo, Pisacane deve risolvere il ballottaggio tra Obert (in leggero vantaggio) e Deiola
- In mediana presenti Adopo, Prati e Folorunsho. Coppia d'attacco formata da Esposito e Luvumbo
Fiorentina
- La squadra viola, prima di pensare alla trasferta di Cagliari, ha dovuto preparare la sfida contro il Polissya Zhytomyr per le qualificazioni di Conference League
- In ottica campionato, Pioli dovrebbe schierare il triangolo offensivo formato da Gudmundsson, Dzeko e Kean
- In difesa Pablo Marì cerca spazio al centro ma Pongracic pare in vantaggio sull'ex Monza. In mediana coppia Sohm-Fagioli
Probabili formazioni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Mina, Luperto, Obert; Zappa, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; S.Esposito, Luvumbo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pavoletti, Gaetano
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Kean, Dzeko
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
COMO-LAZIO, domenica ore 18:30 su Sky Sport
Como
- C'è tanta curiosità intorno ai nomi nuovi di Fabregas: chi giocherà, chi sarà la sorpresa stagionale? Iniziamo da Morata che è dato nella formazione di partenza
- In difesa spazio a Ramon al centro. A sinistra invece Valle pare in netto vantaggio su Alberto Moreno. Dossena è sulla via del recupero. Unico assente Kuhn
- Diao, Rodriguez e Nico Paz ci saranno. A questo punto il sacrificato per la panchina dovrebbe essere Baturina che però avrà modo di farsi conoscere
Lazio
- Maurizio Sarri è senza Romagnoli in difesa. Il centrale azzurro è fermo causa squalifica. Le asenze per problemi fisici di Patric e Gigot lanciano Provstgaard al fianco di Gila
- In mediana Belahyane dovrebbe strappare la convocazione. Titolari al momento sono Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru
- In attacco il ballottaggio che tiene con il fiato sospeso i fantallenatori è quello tra Castellanos e Dia con il primo che però pare in netto vantaggio. A destra out Isaksen, gioca Cancellieri
Probabili formazioni
COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Da Cunha, Caqueret; Diao, Morata, J.Rodriguez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kuhn
LAZIO: (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
Squalificati: Romagnoli
Indisponibili: Isaksen, Patric, Gigot
ATALANTA-PISA, domenica ore 20:45
Atalanta
- Arrivato Krstovic, rientrato Lookman che però è in punizione. A Bergamo intanto c'è da pensare alla sfida contro il Pisa. Davanti, salvo sorprese, Juric metterà Scamacca dall'inizio
- In difesa c'è Djimsiti in vantaggio su Scalvini. A completare il reparto ecco Hien centrale e Kossounou sul centrodestra (sempre out Kolasinac)
- Tantissimi pretendenti sulla trequarti ma sia Pasalic che Samardzic dovranno accontentarsi della panchina. Con De Ketealere ci sarà Maldini con speranza ancora viva per Kamaldeen "Dino" Sulemana
Pisa
- Gilardino spera di poter recuperare Denoon e Meister visto che dovrà fare a meno di Esteves, Lusuardi e Vural. Probabile partenza dalla panchina per Cuadrado e Nzola
- Davanti quindi spazio a Lind con Tramoni e Moreo a supporto a meno che il tecnico non decida di rinforzare il centrocampo
- Touré (o Leris) e Angori agiranno da esterni mentre in difesa non dovrebbero esserci grossi dubbi
Probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Maldini; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kolasinac, Bakker, Lookman
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Lind
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Mateus Lusuardi, Vural, Esteves
JUVENTUS-PARMA, domenica ore 20:45
Juventus
- Igor Tudor affiderà le chiavi dell'attacco a David, supportato da Yildiz e Conceicao. Sul triangolo offensivo paiono esserci pochi dubbi
- In difesa invece Gatti è in vantaggio su Kalulu. A completare il pacchetto arretrato ci saranno Bremer e Kelly
- Un dubbio nella cerniera di centrocampo: Cambiaso a sinistra non è in discussione mentre Joao Mario a destra si deve difendere dall'attacco di Nico Gonzalez
Parma
- A poche ore dall'inizio della stagione Cuesta ha perso Frigan che si è rotto il crociato. Out anche Ondrejka mentre Hernani dovrebbe farcela
- A destra si cerca "il nuovo Valeri" come ha detto il tecnico. Lovik dovrebbe spuntarla sulla concorrenza
- In difesa mancherà Balogh causa squalifica. Nel 3-5-2 parmense, Delprato agirà con Circati e Valenti mentre in attacco Pellegrino sarà supportato da Almqvist
Probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Savona, Miretti, Milik, Cabal
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino
Squalificati: Balogh
Indisponibili: Ondrejka, Frigan
UDINESE-VERONA, lunedì ore 18:30
Udinese
- Qualche dubbio per Kosta Runjaic che però ha già deciso buona parte della formazione titolare. Sarà più 3-5-2 che 4-4-2 da quel che filtra
- Davis e Iker Bravo saranno i riferimenti in attacco: Ehizibue e Kamara gli esterni di centrocampo
- Qualche riflessione sul terzetto difensivo: Goglichidze si candida da subito per una maglia ma al momento in pole c'è Palma
Verona
- Gli infortuni estivi condizioneranno non poco l'inizio di stagione della squadra di Zanetti: avere out Suslov e Valentini non è piacevole a livello di equilibrio
- In difesa scalerà Frese sul centrosinistra con Bradaric esterno a tutta fascia sulla stassa catena. Davanti Sarr ha avuto qualche problemino. Giovane e Mosquera sono in pole
- Regista in mediana sarà Bernede che l'anno scorso ha giocato spesso in quella posizione occupando però anche il ruolo di trequartista. Maglia da titolare pronta anche per Niasse
Probabili formazioni
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Bravo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Okoye
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Mosquera
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Valentini, Suslov
INTER-TORINO, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Inter
- Due assenze forzate per Chivu che perde "faro" e "talento". Niente prima di campionato per Hakan Calhanoglu e Pio Esposito, entrambi squalificati
- Attacco composto dal solito duo Lautaro-Thuram mentre nel trio di interni chance possibile per Sucic con Barella regista
- Al netto dei discorsi di mercato, in difesa dovrebbe toccare a Pavard. In caso contrario pronto Bisseck. A completare il terzetto dietro ci saranno Acerbi e Bastoni
Torino
- Punto di domanda sull'attacco granata? Al momento no perché Adams è in pole sul resto della concorrenza
- Lo scozzese sarà supportato da Ngonge e Vlasic. In difesa out per infortunio Ismajli
- Capitolo centrocampo: Baroni potrebbe lanciare dal primo minuto Ilkhan come regista. Ai suoi lati Anjorin e Casadei ma occhio a Gineitis che lotta ancora per una maglia
Probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez
Squalificati: Calhanoglu, Pio Esposito
Indisponibili: nessuno
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Adams, Vlasic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ismajli, Schuurs, Njie, Savva