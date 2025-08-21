Introduzione

Signore e signori, l’attesa è finita! Il campionato di Serie A alza il sipario sulla nuova stagione 2025-2026. Il calciomercato resta aperto fino al primo settembre ma intanto si torna a fare sul serio. Le indicazioni estive, per quanto da prendere con le molle, ci hanno dato importanti spunti soprattutto per quelle big che hanno cambiato guida tecnica. Purtroppo c’è già qualche infortunato eccellente che salterà l’inizio di stagione.



Torna protagonista quindi la squadra degli inviati di Sky Sport: il turno inaugurale è sempre molto complicato. Tanti ballottaggi, qualche sicurezza e soprattutto un bel po’ di sorprese di formazione. Il nostro team però è già al lavoro da giorni. E’ il momento nel quale tifosi e fantallenatori sono alla continua ricerca di notizie dato che tutto è un’assoluta novità. Vediamo quindi la primissima fotografia della nuova Serie A 2025-2026 con le probabili formazioni della prima giornata



INDISPONIBILI E SQUALIFICATI DELLA PRIMA GIORNATA