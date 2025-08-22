Il Sassuolo ospita il Napoli nella prima giornata della Serie A 2025/26. I neroverdi hanno diversi infortunati a centrocampo e per questo le scelte di Fabio Grosso saranno praticamente obbligate. La squadra di Antonio Conte, invece, potrebbe scendere in campo col 4-1-4-1 con Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay insieme dal primo minuto.

NAPOLI, CONTE: "LUKAKU? NON CERCHIAMO ALIBI"