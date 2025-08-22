Esplora tutte le offerte Sky
Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

Serie A

Il Sassuolo ospita il Napoli nella prima giornata della Serie A 2025/26. I neroverdi hanno diversi infortunati a centrocampo e per questo le scelte di Fabio Grosso saranno praticamente obbligate. La squadra di Antonio Conte, invece, potrebbe scendere in campo col 4-1-4-1 con Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay insieme dal primo minuto.

NAPOLI, CONTE: "LUKAKU? NON CERCHIAMO ALIBI"

Probabili formazioni
Sassuolo
Stefano Turati
Stefano Turati
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
Sassuolo
Filippo Romagna
Filippo Romagna
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
Centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Centrocampista centrale
Sassuolo
Daniel Boloca
Daniel Boloca
Centrocampista centrale
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Lipani, Koné, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

  • Con Iannoni e Thorstvedt infortunati, scelte obbligate a centrocampo, dove l'unico cambio sarà Ghion
Napoli
Alex Meret
Alex Meret
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Terzino destro
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
Terzino sinistro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista difensivo
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
Centrocampista centrale
Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Esterno sinistro
Napoli
Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca
Attaccante

NAPOLI (4-1-4-1) la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Antonio Conte

  • In porta Meret in vantaggio su Milinkovic-Savic

