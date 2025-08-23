Domenica alle 20.45 l'Atalanta ospita il neopromosso Pisa. La Dea ha accolto Krstovic, ma in attacco dovrebbe partire Scamacca, con De Ketelaere e Kamaldeen Sulemana alle sue spalle. Nel Pisa l'ex Cuadrado e Nzola dalla panchina: davanti Lind supportato da Tramoni e Moreo

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1^ GIORNATA