Domenica alle 20.45 l'Atalanta ospita il neopromosso Pisa. La Dea ha accolto Krstovic, ma in attacco dovrebbe partire Scamacca, con De Ketelaere e Kamaldeen Sulemana alle sue spalle. Nel Pisa l'ex Cuadrado e Nzola dalla panchina: davanti Lind supportato da Tramoni e Moreo
ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione
Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. All. Juric
- Il mercato ha portato Krstovic ma salvo sorprese davanti dovrebbe partire Scamacca, con De Ketelaere alle sue spalle. Tanti pretendenti per l'altro posto sulla trequarti, ma Pasalic, Samardzic e Maldini dovrebbero iniziare dalla panchina, con Kamaldeen Sulemana favorito.
- In difesa Djimsiti in vantaggio su Scalvini
- Centrocampo con la cerniera De Roon-Ederson
PISA (3-4-2-1), la probabile formazione
Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebisher, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. All. Gilardino
- Probabile partenza dalla panchina per Cuadrado e Nzola
- In attacco favorito Lind con Tramoni e Moreo a supporto, mentre Touré (favorito su Leris) e Angori agiranno da esterni
- In difesa non dovrebbero esserci sorprese, con il terzetto Calabresi-Caracciolo-Canestrelli