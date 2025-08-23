Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica alle 20.45 l'Atalanta ospita il neopromosso Pisa. La Dea ha accolto Krstovic, ma in attacco dovrebbe partire Scamacca, con De Ketelaere e Kamaldeen Sulemana alle sue spalle. Nel Pisa l'ex Cuadrado e Nzola dalla panchina: davanti Lind supportato da Tramoni e Moreo

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1^ GIORNATA

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
Difensore centrale di sinistra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale di destra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista di destra
Atalanta
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen Sulemana
Trequartista di sinistra
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Centravanti

ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. All. Juric

  • Il mercato ha portato Krstovic ma salvo sorprese davanti dovrebbe partire Scamacca, con De Ketelaere alle sue spalle. Tanti pretendenti per l'altro posto sulla trequarti, ma Pasalic, Samardzic e Maldini dovrebbero iniziare dalla panchina, con Kamaldeen Sulemana favorito.
  • In difesa Djimsiti in vantaggio su Scalvini
  • Centrocampo con la cerniera De Roon-Ederson
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
centrocampista centrale
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
Trequartista di destra
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Trequartista di sinistra
Pisa
Alexander Lind
Alexander Lind
Centravanti

PISA (3-4-2-1), la probabile formazione

Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebisher, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. All. Gilardino

  • Probabile partenza dalla panchina per Cuadrado e Nzola
  • In attacco favorito Lind con Tramoni e Moreo a supporto, mentre Touré (favorito su Leris) e Angori agiranno da esterni
  • In difesa non dovrebbero esserci sorprese, con il terzetto Calabresi-Caracciolo-Canestrelli

