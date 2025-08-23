Il calendario della 1^ giornata di Serie A

Torna la Serie A! Il calendario, le partite e gli orari della 1^ giornataguida tv
Da sabato 23 a lunedì 25 agosto, la Serie A su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata della nuova stagione con 3 gare in co-esclusiva: Roma-Bologna, Como-Lazio e Inter-Torino. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di sky sport, aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di sky sport, con i live blog, video, podcast e gli skylights di tutti i match
Su Sky e in streaming su NOW parte la Serie A con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big, disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7^ giornata), Juventus-Roma (16^ giornata), Juventus-Napoli (22^ giornata) e Inter-Juventus (25^ giornata). Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzare momenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.
La prima giornata
Da sabato 23 a lunedì 25 agosto, appuntamento con la prima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 in campo Roma-Bologna su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica, alle 18.30, sarà il momento di Como-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre lunedì alle 20.45 chiude la giornata Inter-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà con una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato alle 17.30 si parte con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta, con Stefano Borghi, Gianfranco Teotino, Federico Zancan e Paolo Ciarravano. Alle 20.05 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che quest’anno celebra i 10 anni con un doppio appuntamento il sabato e la domenica per le prime due giornate. Ospiti della tavola rotonda, al sabato, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis, mentre la domenica saranno presenti, oltre a Bergomi e Marchegiani, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Marco Bucciantini. La domenica calcistica si apre con La Casa dello Sport Day alle 17.30, con Leo Di Bello in compagnia di Michele Padovano, Fernando Orsi e Riccardo Gentile. Durante i match serali, alle 20.45, appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti dei giornalisti e dei talent in studio. Lunedì sera chiude la giornata di campionato un classico dell’estate di Sky Sport, Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Siracusa, racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Aldo Serena e Stefano De Grandis.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 1^ giornata
Sabato 23 agosto
- ore 20.45: ROMA-BOLOGNA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
- dalle 17.30 alle 20.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Stefano Borghi, Gianfranco Teotino e Federico Zancan
- Dalle 20.05 dalle 22.50: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis
- Dalle 20.45 alle 22.40: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Davide Polizzi e Federico Zancan
Domenica 24 agosto
- alle 18.30: COMO-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; inviati Marco Demicheli e Matteo Petrucci
- dalle 17.30 alle 19.30: La Casa dello Sport – Day con Leo Di Bello, Michele Padovano, Fernando Orsi e Riccardo Gentile
- dalle 20.05 dalle 22.50: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Marco Bucciantini
- dalle 20.45 alle 22.40: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Paolo Assogna
Lunedì 25 agosto
- alle 20.45: INTER-TORINO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi; commento Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
- alle 23.00: Calciomercato – L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio, Fayna, Aldo Serena, Paolo Condò e Stefano De Grandis