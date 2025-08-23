Esplora tutte le offerte Sky
Inter-Torino, le probabili formazioni

Serie A

Esordio a San Siro nella nuova Serie A 2025/26 per Inter e Torino lunedì 25 agosto alle 20.45. Chivu schiera la sua prima formazione nerazzurra in campionato e sceglie Pavard in difesa con Acerbi e Bastoni, Barella da regista. Calhanoglu è squalificato. Nel Torino Adams al centro dell'attacco con Ngonge e Vlasic

SERIE A, GLI HIGHLIGHTS DELLA 1^ GIORNATA

Probabili formazioni
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
PORTIERE
Inter
Benjamin Pavard
Benjamin Pavard
Difensore centrale di destra
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
Esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezz'ala destra
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
Mezz'ala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante

INTER (3-5-2), la probabile formazione

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Christian Chivu

  • Barella da regista, Sucic e Mkhitaryan a completare il centrocampo
  • In difesa c'è Pavard
  • Calhanoglu e Pio Esposito squalificati
Torino
Franco Israel
Franco Israel
portiere
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
terzino destro
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centrale
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
difensore centrale
Torino
Cristiano Biraghi
Cristiano Biraghi
terzino sinistro
Torino
Tino Anjorin
Tino Anjorin
centrocampista centrale
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
centrocampista centrale
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
centrocampista centrale
Torino
Cyril Ngonge
Cyril Ngonge
ala destra
Torino
Ché Adams
Ché Adams
attaccante
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
ala sinistra

Torino (4-3-3), la probabile formazione

Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Adams, Vlasic. All. Marco Baroni

  • Adams al centro dell'attacco, Ngonge e Vlasic ai suoi lati
  • Infortunato Ismajli

