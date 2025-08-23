Esordio a San Siro nella nuova Serie A 2025/26 per Inter e Torino lunedì 25 agosto alle 20.45. Chivu schiera la sua prima formazione nerazzurra in campionato e sceglie Pavard in difesa con Acerbi e Bastoni, Barella da regista. Calhanoglu è squalificato. Nel Torino Adams al centro dell'attacco con Ngonge e Vlasic
INTER (3-5-2), la probabile formazione
Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Christian Chivu
- Barella da regista, Sucic e Mkhitaryan a completare il centrocampo
- In difesa c'è Pavard
- Calhanoglu e Pio Esposito squalificati