Esordio a San Siro nella nuova Serie A 2025/26 per Inter e Torino lunedì 25 agosto alle 20.45. Chivu schiera la sua prima formazione nerazzurra in campionato e sceglie Pavard in difesa con Acerbi e Bastoni, Barella da regista. Calhanoglu è squalificato. Nel Torino Adams al centro dell'attacco con Ngonge e Vlasic

SERIE A, GLI HIGHLIGHTS DELLA 1^ GIORNATA