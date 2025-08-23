Parma, Cuesta verso la Juventus: "Firmare per il pareggio? Vogliamo vincere"

Alla vigilia della partita contro la Juventus, il nuovo allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro: "Vogliamo costruire una squadra competitiva con un'identità chiara. Sarò una partita molto difficile. Firmare per un pareggio? Noi proveremo a vincere". Sul mercato: "La squadra è in costruzione"
La Serie A 2025/26 del Parma inizierà con la partita contro la Juventus, partita in programma domenica 24 agosto alle 20:45. Alla vigilia della sfida il nuovo allenatore gialloblù Carlos Cuesta in conferenza stampa ha detto: "Vogliamo costruire una squadra competitiva con un'identità chiara. Non puoi controllare gli eventi ma come reagisci. Mi aspetto una Juventus molto competitiva e organizzata, una squadra di altissima qualità. Ho visto crescita, una squadra con un'identità molto chiara. Sicuramente sarà una partita molto difficile. Firmare per un pareggio? Mi concentro sulla prestazione. Poi quello che ci porta la vita non si sa mai, il calcio è imprevedibile. Noi proveremo a vincere. Possiamo solo preparare al meglio alla gara, per il resto non possiamo influenzare niente".
All'inizio della sua carriera di allenatore Cuesta ha allenato anche nelle giovanili della Juventus. Per lo spagnolo sarà quindi una sorta di sfida contro il suo passato: "A Torino un anno meraviglioso, con tante persone di qualità. È stata un'università per me. Ma adesso l'unica cosa che mi interessa è aiutare il Parma a fare una grande prestazione domani. Il calcio cambia tanto in base alle fasi. Per me identità significa un modo di approcciarsi al gioco. Significa essere una squadra compatta e capire i momenti". Sul mercato ha poi aggiunto: "La squadra è in costruzione. I nuovi acquisti si stanno adattando, stiamo cercando di velocizzare il processo di adattamento. Ci concentriamo su quello che abbiamo e per sfruttare al massimo le le loro qualità".