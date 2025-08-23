Parma, Cuesta verso la Juventus: "Firmare per il pareggio? Vogliamo vincere"

La Serie A 2025/26 del Parma inizierà con la partita contro la Juventus , partita in programma domenica 24 agosto alle 20:45 . Alla vigilia della sfida il nuovo allenatore gialloblù Carlos Cuesta in conferenza stampa ha detto: " Vogliamo costruire una squadra competitiva con un'identità chiara . Non puoi controllare gli eventi ma come reagisci. Mi aspetto una Juventus molto competitiva e organizzata, una squadra di altissima qualità . Ho visto crescita, una squadra con un'identità molto chiara. Sicuramente sarà una partita molto difficile . Firmare per un pareggio? Mi concentro sulla prestazione. Poi quello che ci porta la vita non si sa mai, il calcio è imprevedibile. Noi proveremo a vincere . Possiamo solo preparare al meglio alla gara, per il resto non possiamo influenzare niente".

"La squadra è in costruzione"

All'inizio della sua carriera di allenatore Cuesta ha allenato anche nelle giovanili della Juventus. Per lo spagnolo sarà quindi una sorta di sfida contro il suo passato: "A Torino un anno meraviglioso, con tante persone di qualità. È stata un'università per me. Ma adesso l'unica cosa che mi interessa è aiutare il Parma a fare una grande prestazione domani. Il calcio cambia tanto in base alle fasi. Per me identità significa un modo di approcciarsi al gioco. Significa essere una squadra compatta e capire i momenti". Sul mercato ha poi aggiunto: "La squadra è in costruzione. I nuovi acquisti si stanno adattando, stiamo cercando di velocizzare il processo di adattamento. Ci concentriamo su quello che abbiamo e per sfruttare al massimo le le loro qualità".