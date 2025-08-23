Gasp: "Spirito giusto, risultato che dà fiducia"

L'allenatore della Roma è soddisfatto di questa prima vittoria in campionato: "Abbiamo giocato con grande spirito, anche soffrendo un po'. Potevamo fare anche il secondo gol, ma va bene così, sono soddisfatto perché questa squadra ha carattere e lo ha dimostrato contro un Bologna forte" HIGHLIGHTS - PAGELLE

E' giustamente sorridente al termine del match vinto dalla Roma contro il Bologna, Gian Piero Gasperini che inizia la sua avventura sulla panchina giallorossa con i primi tre punti in campionato: "Un bel voto va a tutti i giocatori perché è sempre la prima gara - dice - Poteva essere complicata e invece siamo partiti con il piglio giusto, contro una squadra difficile come il Bologna, abbiamo giocato un’ottima partita questo ci dà fiducia per il futuro". Ferguson dall'inizio ed El Aynaoui hanno fatto già vedere grandi qualità: "Sono giovani e hanno margini di miglioramento ma hanno dato dimostrazione del loro valore, insieme a tutta la squadra. Anche nel precampionato avevamo fatto bene con squadre straniere, c’è stata buona personalità, abbiamo messo in campo belle cose e il pubblico ha apprezzato".

"Una squadra che ha dimostrato anche carattere" Gasp non si sbilancia su cosa gli è piaciuto maggiormente nella gara contro il Bologna: "Stasera è difficile fare una classifica perché siamo stati compatti e corti, difficile anche pensare a quale reparto mi abbia dato maggiori soddisfazioni - spiega ancora - Gli attaccanti sono stati bravi anche in fase difensiva, siamo stati aggressivi e nella prima mezz'ora abbiamo giocato con qualità, meritavamo il vantaggio, ma anche nel secondo tempo non abbiamo mai rinunciato a giocare, bene sotto tutti gli aspetti e in tutti i reparti, potevamo fare il secondo gol ma il fatto che abbiamo dovuto soffrire è un bel segnale del carattere di questa squadra".

