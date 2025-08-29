Pisa-Roma, Gasperini in conferenza LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Pisa-Roma, Gasperini in conferenza stampa LIVE

ROMA

Dopo la vittoria all'esordio contro il Bologna, i giallorossi affrontano in trasferta la squadra di Gilardino. Una sfida introdotta in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini. Pisa-Roma è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

SORTEGGI EUROPA LEAGUE, LE AVVERSARIE DELLA ROMA

Tra pochi istanti avrà inizio la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini

Le avversarie della Roma in Europa League

Il sorteggio a Montecarlo ha stabilito le squadre che affronteranno i giallorossi di Gasperini

Roma

Pellegrini in gruppo ma destinato a partire

Baldanzi-Verona: serve l'intesa con la Roma

Non solo operazioni in entrata per i giallorossi

Idea scambio Dovbyk-Gimenez col Milan

Da capire la fattibilità di un'operazione difficile a pochi giorni dalla chiusura del mercato. COME STANNO LE COSE

Sancho dice no alla Roma: passi avanti per George

La situazione per l'eventuale nuovo attaccante giallorosso. IL PUNTO

Roma, Ziolkowski è arrivato in città

Manca solo l'ufficialità per il difensore polacco: operazione da 6 milioni di euro. I DETTAGLI

La Roma a Pisa con la nuova 2^ maglia

Una divisa appena svelata dal club giallorosso

La seconda maglia della Roma è un omaggio alla storia della città



Gasperini: "Questa squadra ha carattere"

Il nuovo allenatore della Roma dopo il successo contro il Bologna

Gli highlights di Roma-Bologna 1-0

Decisivo Wesley nel debutto in Serie A all'Olimpico

Dove vedere Pisa-Roma

Diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dopo la vittoria all'esordio contro il Bologna, la Roma si prepara alla prima trasferta in campionato. Appuntamento sabato alle 20.45 sul campo del Pisa, che al debutto ha frenato l'Atalanta a Bergamo. Una partita introdotta in conferenza stampa alle 13.45 da Gian Piero Gasperini

