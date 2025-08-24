Esplora tutte le offerte Sky
Cambiaso dopo Juventus-Parma si scusa su Instagram per l'espulsione

Serie A

JUVENTUS-PARMA, GOL E PAGELLE

Arrivano le scuse di Andrea Cambiaso dopo l'espulsione in Juventus-Parma. L'esterno bianconero, al minuto 83, dopo un contrasto con Lovik ha reagito sbracciando ingenuamente. Una manata che gli è costato il rosso diretto: se nel referto arbitrale sarà per condotta violenta, gli costerà due giornate di squalifica (salterebbe le partite in casa del Genoa e a Torino contro l'Inter). "Non sono una persona violenta, nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile - ha spiegato in una storia sulla sua pagina Instagram -. Oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine".

Cambiaso su Instagram

