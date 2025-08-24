Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 1^ giornataguida tv
Le partite della domenica della prima giornata di campionato e dove vederle. Alle 18.30, Como-Lazio, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW
Sono quattro gli appuntamenti di domenica 24 agosto per la prima giornata di campionato. Alle 18.30 Como-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Sempre alle 18.30 anche Cagliari-Fiorentina. Doppio appuntamento anche alle 20.45 con Juventus-Parma e Atalanta-Pisa.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà con una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. La domenica calcistica si apre con La Casa dello Sport Day alle 17.30, con Leo Di Bello in compagnia di Michele Padovano, Fernando Orsi e Riccardo Gentile. Alle 20.05 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa con gli ospiti della tavola rotonda: Beppe Bergomi e Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Marco Bucciantini. Durante i match serali, alle 20.45, appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti dei giornalisti e dei talent in studio.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 1^ giornata
Domenica 24 agosto
- alle 18.30: COMO-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; inviati Marco Demicheli e Matteo Petrucci
- dalle 17.30 alle 19.30: La Casa dello Sport – Day con Leo Di Bello, Michele Padovano, Fernando Orsi e Riccardo Gentile
- dalle 20.05 dalle 22.50: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Marco Bucciantini
- ore 18.30: Cagliari-Fiorentina su DAZN 1
- ore 20.45: Juventus-Parma su DAZN 1
- ore 20.45: Atalanta-Pisa su DAZN 2
- dalle 20.45 alle 22.40: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Paolo Assogna