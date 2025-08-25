Chivu: "Bella prova, gran risposta dei ragazzi"

L'allenatore dell'Inter commenta l'ottimo esordio della sua squadra in campionato dopo il 5-0 rifilato al Torino: "Anche per noi era un'incognita dopo sole 4 settimane di lavoro, ma i ragazzi si sono ripesentati bene e hanno dato grande prova di maturità, intensità e qualità". Sulla difesa così alta: "Ho giocatori evoluti che lavorano sulle letture" HIGHLIGHTS - PAGELLE

C'è soddisfazione nelle parole di Cristian Chivu dopo il roboante successo sul Torino per 5-0 nella prima giornata di campionato. Tuttavia, l'allenatore dell'Inter guarda con lucidità al futuro: "Abbiamo lavorato per questa stagione, cercando di presentarci nella migliore condizione possibile all'esordio, malgrado le sole 4 settimane di lavoro - dice - I ragazzi hanno risposto alla grande, stanno provando a lasciarsi alle spalle la parte negativa della stagione scorsa. Hanno dato una prova di maturità, di qualità, di intensità, di aggressività. Sono molto felice per loro". L'impatto di Chivu sulla sua nuova squadra, anche dopo il Mondiale per club, è apparso evidente: "Sin dal primo giorno i ragazzi si sono calati subito nella realtà di quello che dobbiamo fare. Hanno accettato i carichi di lavoro senza mai lamentarsi, hanno accettato i doppi allenamenti, nessuno ha mai detto niente. Ci siamo presentati oggi in condizioni abbastanza buone, non era semplice, era un'incognita anche per noi dello staff una preparazione del genere".

Ritorno a San Siro? Bella responsabilità" Si torna a parlare di mercato per questa ultima settimana: "Sono un po' scarico e vuoto, preferirei parlare della partita e basta. Avremo tempo per discuterne, manca ancora qualche giorno alla fine". Il ritorno a San Siro per Chivu è stato speciale: "Le emozioni è giusto averle perché poi mi tolgono i pensieri, funzionava così da giocatore e funziona così da allenatore. Tornare al Meazza nella squadra in cui ho scritto per fortuna qualche pezzo importante della storia... Ma non guardo mai al passato, mi sto focalizzando su oggi, ho una bella e grande responsabilità". Thuram e Lautaro, manca Lookman: "Lookman non fa parte della nostra rosa, è dell'Atalanta. Non posso parlare dei giocatori che non fanno parte di questo gruppo, di questa rosa".