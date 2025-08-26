L'attaccante della Cremonese non è nuovo a esibirsi in conclusioni dall'altissimo coefficiente tecnico. Una di queste i tifosi del Milan se la ricordano bene, nel febbraio 2022. Anche quella volta, seppur con una maglia diversa, l'esito fu lo stesso, con Maignan battuto. Ma per Bonazzoli la rovesciata è un gesto naturale, merito anche dei suoi modelli di riferimento. L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport