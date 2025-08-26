Introduzione

Dall'infortunio occorso a Ciro Immobile fino alle due giornate di squalifica inflitte a Cambiaso, che salterà quindi la sfida con l'Inter. La prima giornata di campionato è in archivio. La "conseguenza" riguarda ovviamente lo stato fisico di alcuni protagonisti. Per Immobile lesione al retto femorale e stop forzato per un bel po' di tempo. In casa Milan si guarda al possibile ritorno di Leao



Sono in tutto tre gli squalificati, compreso Romagnoli che deve scontare il secondo turno di stop. Ecco quindi la situazione squadra per squadra: oltre a chi non ci sarà, fari puntati su eventuali rientri ma anche su situazioni "in bilico", ci sono molti ancora "in forse" per la seconda giornata di campionato