Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 2^ giornata

Serie A

Introduzione

Dall'infortunio occorso a Ciro Immobile fino alle due giornate di squalifica inflitte a Cambiaso, che salterà quindi la sfida con l'Inter. La prima giornata di campionato è in archivio. La "conseguenza" riguarda ovviamente lo stato fisico di alcuni protagonisti. Per Immobile lesione al retto femorale e stop forzato per un bel po' di tempo. In casa Milan si guarda al possibile ritorno di Leao

Sono in tutto tre gli squalificati, compreso Romagnoli che deve scontare il secondo turno di stop. Ecco quindi la situazione squadra per squadra: oltre a chi non ci sarà, fari puntati su eventuali rientri ma anche su situazioni "in bilico", ci sono  molti ancora "in forse" per la seconda giornata di campionato

Quello che devi sapere

ATALANTA

2^ giornata - Parma-Atalanta
 

  • BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a dicembre
  • KOLASINAC - Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno. Possibile rientro a inizio novembre

ATALANTA

BOLOGNA

2^ giornata - Bologna-Como
 

  • IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Rientro inizio novembre
  • CASALE - Lesione del bicipite femorale. Rientro inizio ottobre
  • HOLM - Lesione di primo grado del bicipite sinistro. Rientro seconda metà di settembre

BOLOGNA
pubblicità

CAGLIARI

2^ giornata - Napoli-Cagliari
 

  • PAVOLETTI - Problema al ginocchio. Non recupera per la seconda giornata
  • RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Rientro nella seconda metà di settembre

CAGLIARI

COMO

2^ giornata - Bologna-Como
 

  • ADDAI - Problema alla caviglia. Possibile rientro alla seconda giornata
  • DIAO - Problema a un piede. Out per la 2^ giornata
  • DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro a ottobre

COMO
pubblicità

CREMONESE

2^ giornata - Cremonese- Sassuolo
 

  • Tutti a disposizione per la seconda giornata di campionato

CREMONESE

FIORENTINA

2^ giornata - Torino-Fiorentina su Sky Sport
 

  • Tutti a disposizione per la seconda giornata di campionato

FIORENTINA
pubblicità

GENOA

2^ giornata - Genoa-Juventus
 

  • EKUBAN - Distrazione ai flessori. Rientro previsto dopo la sosta
  • OTOA - Problema ai flessori. Rientro previsto dopo la sosta

GENOA

INTER

2^ giornata - Inter-Udinese
 

  • Tutti a disposizione per la seconda giornata di campionato

INTER
pubblicità

JUVENTUS

2^ giornata - Genoa-Juventus
 

  • CAMBIASO - Squalificato due turni. Salta Genoa e Inter
  • SAVONA - lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Rientro seconda metà di settembre
  • PERIN - Operazione al dito della mano. Possibile rientro alla seconda giornata
  • MIRETTI - Lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Out contro il Genoa
  • CABAL - In recupero dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore. Dovrebbe tornare dopo la sosta

JUVENTUS

LAZIO

2^ giornata - Lazio-Verona
 

  • ROMAGNOLI: squalificato ancora per un turno. Salta il Verona
  • ISAKSEN - Mononucleosi. In forte dubbio per la seconda giornata
  • GIGOT - Lombosciatalgia. In dubbio per la 2a giornata
  • PATRIC - Lesione muscolare. Possibile rientro a fine settembre

LAZIO
pubblicità

LECCE

2^ giornata - Lecce-Milan su Sky Sport
 

  • JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novmbre
  • MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto dopo la sosta

LECCE

MILAN

2^ giornata - Lecce-Milan su Sky Sport
 

  • LEAO: elongazione al polpaccio. Si è allenato a parte a inizio settimana. In forte dubbio per la traferta di Lecce

MILAN
pubblicità

NAPOLI

2^ giornata - Napoli-Cagliari
 

  • LUKAKU - Infortunio muscolare alla coscia sinistra. Rientro previsto non prima della seconda metà di novembre
  • GUTIERREZ - Prosegue il suo iter di recupero. Ancora indisponibile per la seconda giornata.

NAPOLI

PARMA

2^ giornata - Parma-Atalanta
 

  • HERNANI - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la sfida contro l'Atalanta
  • ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
  • FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Prima ipotesi di rientro ad aprile 2026
  • CHARPENTIER - Rottura del tendine d'Achille. Rientro previsto dopo la sosta

PARMA
pubblicità

PISA

2^ giornata - Pisa-Roma su Sky Sport

  • LUSUARDI - Lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Salta la Roma
  • VURAL - Sta svolgendo la riatletizzazione sul campo. Salta la Roma
  • ESTEVEZ - In recupero dal problema al tendine rotuleo. Nuovi aggiornamenti sul suo conto dopo la sosta

PISA

ROMA

2^ giornata - Pisa-Roma su Sky Sport
 

  • PELLEGRINI: lesione al retto femorale. Rientro nella seconda metà di settembre
  • BAILEY: sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Salta il Pisa e rientra dopo la sosta

ROMA
pubblicità

SASSUOLO

2^ giornata - Cremonese-Sassuolo

  • KONE: squalificato un turno. Salta la Cremonese
  • SKJELLERUP - Problema muscolare. In dubbio per la seconda giornata
  • THORSTVEDT - Problema muscolare. In dubbio per la seconda giornata

SASSUOLO

TORINO

2^ giornata - Torino-Fiorentina su Sky Sport
 

  • ISMAJLI - Lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rientro dopo la sosta
  • SCHUURS: in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
  • NIJE -Distrazione muscolare. Salta la Fiorentina

TORINO
pubblicità

UDINESE

2^ giornata - Inter-Udinese
 

  • OKOYE: squalificato. Tornerà a disposizione per la settima di campionato

UDINESE

VERONA

2^ giornata - Parma-Atalanta
 

  • SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
  • VALENTINI - Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a fine ottobre/Inizio novembre

VERONA
pubblicità

Leggi anche

Serie A

Serie A, indisponibili e squalificati per la 2^

juventus

David e... chi ha segnato all'esordio con la Juve

Serie A

Serie A, gli indisponibili per la prima giornata

Serie A

Probabili formazioni 1^ giornata

amichevoli

Rissa in amichevole, Lazio-Atromitos finisce 2-0