Introduzione
Dall'infortunio occorso a Ciro Immobile fino alle due giornate di squalifica inflitte a Cambiaso, che salterà quindi la sfida con l'Inter. La prima giornata di campionato è in archivio. La "conseguenza" riguarda ovviamente lo stato fisico di alcuni protagonisti. Per Immobile lesione al retto femorale e stop forzato per un bel po' di tempo. In casa Milan si guarda al possibile ritorno di Leao
Sono in tutto tre gli squalificati, compreso Romagnoli che deve scontare il secondo turno di stop. Ecco quindi la situazione squadra per squadra: oltre a chi non ci sarà, fari puntati su eventuali rientri ma anche su situazioni "in bilico", ci sono molti ancora "in forse" per la seconda giornata di campionato
Quello che devi sapere
ATALANTA
2^ giornata - Parma-Atalanta
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a dicembre
- KOLASINAC - Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno. Possibile rientro a inizio novembre
BOLOGNA
2^ giornata - Bologna-Como
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Rientro inizio novembre
- CASALE - Lesione del bicipite femorale. Rientro inizio ottobre
- HOLM - Lesione di primo grado del bicipite sinistro. Rientro seconda metà di settembre
CAGLIARI
2^ giornata - Napoli-Cagliari
- PAVOLETTI - Problema al ginocchio. Non recupera per la seconda giornata
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Rientro nella seconda metà di settembre
COMO
2^ giornata - Bologna-Como
- ADDAI - Problema alla caviglia. Possibile rientro alla seconda giornata
- DIAO - Problema a un piede. Out per la 2^ giornata
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro a ottobre
CREMONESE
2^ giornata - Cremonese- Sassuolo
- Tutti a disposizione per la seconda giornata di campionato
FIORENTINA
2^ giornata - Torino-Fiorentina su Sky Sport
- Tutti a disposizione per la seconda giornata di campionato
GENOA
2^ giornata - Genoa-Juventus
- EKUBAN - Distrazione ai flessori. Rientro previsto dopo la sosta
- OTOA - Problema ai flessori. Rientro previsto dopo la sosta
INTER
2^ giornata - Inter-Udinese
- Tutti a disposizione per la seconda giornata di campionato
JUVENTUS
2^ giornata - Genoa-Juventus
- CAMBIASO - Squalificato due turni. Salta Genoa e Inter
- SAVONA - lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Rientro seconda metà di settembre
- PERIN - Operazione al dito della mano. Possibile rientro alla seconda giornata
- MIRETTI - Lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Out contro il Genoa
- CABAL - In recupero dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore. Dovrebbe tornare dopo la sosta
LAZIO
2^ giornata - Lazio-Verona
- ROMAGNOLI: squalificato ancora per un turno. Salta il Verona
- ISAKSEN - Mononucleosi. In forte dubbio per la seconda giornata
- GIGOT - Lombosciatalgia. In dubbio per la 2a giornata
- PATRIC - Lesione muscolare. Possibile rientro a fine settembre
LECCE
2^ giornata - Lecce-Milan su Sky Sport
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novmbre
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto dopo la sosta
MILAN
2^ giornata - Lecce-Milan su Sky Sport
- LEAO: elongazione al polpaccio. Si è allenato a parte a inizio settimana. In forte dubbio per la traferta di Lecce
NAPOLI
2^ giornata - Napoli-Cagliari
- LUKAKU - Infortunio muscolare alla coscia sinistra. Rientro previsto non prima della seconda metà di novembre
- GUTIERREZ - Prosegue il suo iter di recupero. Ancora indisponibile per la seconda giornata.
PARMA
2^ giornata - Parma-Atalanta
- HERNANI - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la sfida contro l'Atalanta
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Prima ipotesi di rientro ad aprile 2026
- CHARPENTIER - Rottura del tendine d'Achille. Rientro previsto dopo la sosta
PISA
2^ giornata - Pisa-Roma su Sky Sport
- LUSUARDI - Lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Salta la Roma
- VURAL - Sta svolgendo la riatletizzazione sul campo. Salta la Roma
- ESTEVEZ - In recupero dal problema al tendine rotuleo. Nuovi aggiornamenti sul suo conto dopo la sosta
ROMA
2^ giornata - Pisa-Roma su Sky Sport
- PELLEGRINI: lesione al retto femorale. Rientro nella seconda metà di settembre
- BAILEY: sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Salta il Pisa e rientra dopo la sosta
SASSUOLO
2^ giornata - Cremonese-Sassuolo
- KONE: squalificato un turno. Salta la Cremonese
- SKJELLERUP - Problema muscolare. In dubbio per la seconda giornata
- THORSTVEDT - Problema muscolare. In dubbio per la seconda giornata
TORINO
2^ giornata - Torino-Fiorentina su Sky Sport
- ISMAJLI - Lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rientro dopo la sosta
- SCHUURS: in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
- NIJE -Distrazione muscolare. Salta la Fiorentina
UDINESE
2^ giornata - Inter-Udinese
- OKOYE: squalificato. Tornerà a disposizione per la settima di campionato
VERONA
2^ giornata - Parma-Atalanta
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
- VALENTINI - Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a fine ottobre/Inizio novembre