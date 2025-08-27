30 anni fa, in un Inter-Vicenza 1-0, Javier Zanetti faceva il suo debutto ufficiale con la maglia dell'Inter e in Serie A. La prima di 615 presenze nel massimo campionato, tutte con la stessa maglia per un computo totale di 858 in nerazzurro. Anche dopo il ritiro, è rimasto legato all'Inter in veste dirigenziale: ecco chi c'era in campo il giorno del suo esordio e cosa fa oggi

MORATTI RICOVERATO, LE NEWS