Javier Zanetti, 30 anni fa l'esordio in A con l'Inter: chi c'era in campo e cosa fa oggi
30 anni fa, in un Inter-Vicenza 1-0, Javier Zanetti faceva il suo debutto ufficiale con la maglia dell'Inter e in Serie A. La prima di 615 presenze nel massimo campionato, tutte con la stessa maglia per un computo totale di 858 in nerazzurro. Anche dopo il ritiro, è rimasto legato all'Inter in veste dirigenziale: ecco chi c'era in campo il giorno del suo esordio e cosa fa oggi
- "27 agosto 1995: l'inizio di una storia d'amore che continua ancora oggi". Così l'Inter 'festeggia' il 30° anniversario dall'esordio di Javier Zanetti con la maglia nerazzurra. Questo il messaggio sui social dell'ex capitano: "30 ANNI CHE C’È SOLO L’INTER. Un 27 di agosto del 1995 ho giocato la mia prima partita a San Siro e ancora oggi , 30 anni dopo, sento le stesse emozioni di quella prima volta. GRAZIE A TUTTI VOI!!! SEMPRE E PER SEMPRE, SOLO FORZA INTER!!!!! 🖤💙🖤💙"
- Portiere: GIANLUCA PAGLIUCA
- oggi: non ha ruoli ufficiali nel calcio. Ultimo ruolo come preparatore dei portieri al Bologna fino al 2020
- Difensore centro-destra: SALVATORE FRESI
- oggi: non ha ruoli ufficiali nel calcio, ma ha una scuola calcio. Si è ritirato nel 2006 (ultima squadra Battipaglia)
- Difensore centrale: GIANLUCA FESTA
- oggi: è allenatore (ultima squadra PAS Lamia, 2022)
- Difensore centro-sinistra: MASSIMO PAGANIN
- oggi: è vice allenatore della Lettonia
- Esterno destro: JAVIER ZANETTI
- oggi:è vice presidente dell'Inter
- Centrocampista centrale: NICOLA BERTI (in campo fino al 56')
- oggi: ambasciatore dell'Inter
- Centrocampista centrale: FRANCESCO DELL'ANNO
- oggi: non ha ruoli ufficiali nel calcio. Si è ritirato nel 2002 (ultima squadra Ternana)
- Esterno sinistro: ROBERTO CARLOS* (in campo fino all'85')
- oggi: marketing e management del Real Madrid
- Trequartista: PAUL INCE
- oggi: è allenatore (ultima squadra Reading, 2023)
- Attaccante: MARCO DELVECCHIO (in campo fino al 56')
- oggi: non ha ruoli ufficiali nel calcio. Si è ritirato nel 2009 (ultima squadra Pescatori Ostia)
- Attaccante: MAURIZIO GANZ
- oggi: è allenatore del Magenta
- ALESSANDRO BIANCHI (dal 56') oggi non ha ruoli ufficiali nel calcio
- DAVIDE FONTOLAN (dal 56') oggi è Direttore Tecnico della Lainatese
- GIUSEPPE BERGOMI (dall'85') oggi è uno dei talent di Sky Sport
- Allenatore: OTTAVIO BIANCHI
- oggi: ritirato