Il Milan ha scelto Christopher Nkunku. Trattativa chiusa con il Chelsea: operazione a titolo definitivo da 37 milioni di euro più 5 di bonus. I due club stanno sistemando gli ultimi dettagli. Lato giocatore, il club rossonero nelle ultime ore ha trovato l'intesa sui termini contrattuali. Dopo le trattative saltate per Boniface e Harder (per motivi diversi), il Milan ha virato con convinzione sul francese ex Lipsia e continua a lavorare su altri profili non solo per l'attacco.