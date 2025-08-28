Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan, fatta per Nkunku dal Chelsea. Operazione da 37 milioni più 5 di bonus

Calciomercato

Trattativa chiusa tra Milan e Chelsea per Christopher Nkunku. Operazione a titolo definitivo da 37 milioni più 5 di bonus. L'attaccante francese ha già un'intesa con il club rossonero sui termini contrattuali

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Il Milan ha scelto Christopher Nkunku. Trattativa chiusa con il Chelsea: operazione a titolo definitivo da 37 milioni di euro più 5 di bonus. I due club stanno sistemando gli ultimi dettagli. Lato giocatore, il club rossonero nelle ultime ore ha trovato l'intesa sui termini contrattuali. Dopo le trattative saltate per Boniface e Harder (per motivi diversi), il Milan ha virato con convinzione sul francese ex Lipsia e continua a lavorare su altri profili non solo per l'attacco.

I numeri di Nkunku

Con il Chelsea Nkunku ha collezionato 62 presenze in due stagioni, con 18 gol e 5 assist di cui 48 apparizioni, 15 gol e 5 assist soltanto nell'ultimo anno. Con la maglia del Lipsia invece 173 presenze, 70 gol e 56 assist dal 2019 al 2023. Attaccante duttile, può giocare a destra, a sinistra e da trequartista. All'occorrenza anche prima punta. 

Calciomercato: Altre Notizie

Milan-Roma, idea scambio Gimenez-Dovbyk

Calciomercato

Idea scambio di attaccanti tra Milan e Roma. Si tratta di Santiago Gimenez e Artem Dovbyk,...

Milan, Akanji in cima alla lista per la difesa

milan

Non solo l'attacco, i rossoneri sono pronti a fare un investimento importante anche per un nuovo...

Milan-Nkunku, è fatta: operazione da 42 milioni

Calciomercato

Trattativa chiusa tra Milan e Chelsea per Christopher Nkunku. Operazione a titolo definitivo da...

Milan, da Vlahovic a Nkunku: i nomi per l'attacco

Calciomercato

Il Milan è alla ricerca di un attaccante ma per il momento la trattativa con lo Sporting per...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE