Milan e Roma starebbero ragionando sulla fattibilità di uno scambio che coinvolgerebbe Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Il Milan è da tempo su un attaccante e, con l'arrivo imminente di Nkunku, sta ragionando sul futuro del messicano. La Roma invece ha preso in estate Ferguson che ha presto scalato le gerarchie dell'attacco di Gasperini. Per questo motivo le due squadre potrebbero far fare ai giocatori il percorso inverso. Trattativa non facile, da capire se il club giallorosso darà l'ok e anche Gimenez che vorrebbe rimanere in rossonero.