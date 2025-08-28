Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Roma, idea scambio Gimenez-Dovbyk. Le news di calciomercato

Calciomercato

Idea scambio di attaccanti tra Milan e Roma. Si tratta di Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, entrambi non più così centrali per le rispettive squadre, che potrebbero cambiare maglia dopo una sola stagione (Gimenez da gennaio) in Serie A. Da capire la fattibilità dell'operazione che rimane molto difficile

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Milan e Roma starebbero ragionando sulla fattibilità di uno scambio che coinvolgerebbe Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Il Milan è da tempo su un attaccante e, con l'arrivo imminente di Nkunku, sta ragionando sul futuro del messicano. La Roma invece ha preso in estate Ferguson che ha presto scalato le gerarchie dell'attacco di Gasperini. Per questo motivo le due squadre potrebbero far fare ai giocatori il percorso inverso. Trattativa non facile, da capire se il club giallorosso darà l'ok e anche Gimenez che vorrebbe rimanere in rossonero.

I numeri di Gimenez e Dovbyk

Arrivato a gennaio 2025, Santiago Gimenez con il Milan ha totalizzato 21 presenze tra tutte le competizioni mettendo a segno 6 gol e realizzando 4 assist. Il messicano è arrivato dal Feyenoord con cui ha collezionato 105 presenze, 65 gol e 14 assist. Artem Dovbyk arriva invece a Roma dopo la stagione da record con il Girona con 24 gol in Liga. In giallorosso 46 presenze stagionali e 17 gol

