Probabili formazioni di Lecce-Milan

Serie A

Dopo la sconfitta all'esordio in casa contro la Cremonese, il Milan riparte da Lecce. Allegri ha perso Jashari, che si è infortunato in allenamento, e non ha recuperato Leao. Pulisic non è al meglio per un fastidio alla caviglia, domani si capirà se ce la farà o meno. Nel Lecce l'ex Camarda al centro dell'attacco

Probabili formazioni
LECCE (4-3-3), la probabile formazione

Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco.

MILAN (3-5-2), la probabile formazione

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

  • Ancora indisponibile Leao, in attacco tocca ancora a Pulisic (che però non è al meglio per un fastidio alla caviglia e solo domani capiranno se ce la farà o meno) e Gimenez
  • Jashari si è infortunato in allenamento, Musah titolare nonostante il mercato
  • Non convocato Jimenez, probabilmente per ragioni legate al mercato

Lazio, iniziativa social per coinvolgere i tifosi

lazio

La Lazio ha lanciato un'iniziativa per coinvolgere i propri tifosi. Tramite un sondaggio sui...

Moratti in lieve miglioramento: le news

milano

Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva per una polmonite all'Istituto Humanitas di...

Jashari, infortunio al perone: si teme lungo stop

Serie A

Problema al perone per Ardon Jashari che ha subito un colpo durante l'allenamento di rifinitura...

Allegri: "Mai chiesto Vlahovic. Jashari out"

milan

Giornata di vigilia in casa Milan: domani, venerdì 29 agosto, i rossoneri affronteranno il Lecce...

Massimo Moratti ricoverato per una polmonite

milano

Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva per una polmonite. L'ex presidente dell'Inter è...
