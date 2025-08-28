Dopo la sconfitta all'esordio in casa contro la Cremonese, il Milan riparte da Lecce. Allegri ha perso Jashari, che si è infortunato in allenamento, e non ha recuperato Leao. Pulisic non è al meglio per un fastidio alla caviglia, domani si capirà se ce la farà o meno. Nel Lecce l'ex Camarda al centro dell'attacco
MILAN (3-5-2), la probabile formazione
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri
- Ancora indisponibile Leao, in attacco tocca ancora a Pulisic (che però non è al meglio per un fastidio alla caviglia e solo domani capiranno se ce la farà o meno) e Gimenez
- Jashari si è infortunato in allenamento, Musah titolare nonostante il mercato
- Non convocato Jimenez, probabilmente per ragioni legate al mercato