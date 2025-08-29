Napoli-Cagliari, le probabili formazioni

Sabato sera alle 20.45 il Napoli ospita il Cagliari per la 2^ giornata. Per la squadra di Antonio Conte l'unico ballottaggio è in porta, con Meret favorito su Milinkovic-Savic per la maglia da titolare. Confermati i quattro di centrocampo con Politano e McTominay sugli esterni e Anguissa-De Bruyne al centro. Nel Cagliari, invece, due dubbi: sulla sinistra si giocano una maglia da titolare Obert e Palestra, mentre sulla trequarti Gaetano ed Esposito. Out Pavoletti

