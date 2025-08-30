il commento
A Lecce primi segnali di vero Milan: così Allegri ha superato la trappola del Via del Mare
Dopo la sconfitta choc contro la Cremonese, a Lecce il Milan ha dimostrato di aver trovato qualche certezza in più, a partire dal nuovo modulo annunciato anche da Tare prima della partita. Decisivo Modric, bene il jolly Saelemaekers, positivo il gol di Loftus-Cheek. Ma i problemi restano: una mano arriverà dal mercato degli ultimi giorni?
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi