Gasp: "Gruppo determinato, Dybala? Un campione"

L'allenatore della Roma analizza la vittoria, non semplice, contro il Pisa: "Nel primo tempo non siamo stati concreti, nel secondo tempo sì, ma contro il Pisa è difficile giocare perché è organizzato e fisico". Dybala ha cambiato la gara: "Un campione che può giocare ovunque". Una Roma già 'gasperiniana': "Ranieri ha dato mentalità, ma questo è un gruppo serio e determinato"

C'è soddisfazione nelle parole e negli occhi di Gian Piero Gasperini che batte il Pisa 1-0 con la sua Roma e colleziona la seconda vittoria di fila: "Globalmente la prestazione è stata buona, abbiamo sofferto all’inizio ma il Pisa era organizzato e fisico, molto insidioso sulle palle aeree - spiega - Nel primo tempo non siamo stati concreti, mentre nel secondo si". L'ingresso di Dybala ha acceso la Roma: "Il gol è stata una bellissima azione di reparto sia Paulo, che Ferguson che Soulé hanno fatto benissimo. In queste gare contro queste squadre che tengono così, devi avere anche delle giocate importanti per risolverle".

"Dybala a sinistra? I campioni possono giocare ovunque" Tra i migliori in campo c'è stato anche Koné: "Ha la capacità di giocare anche un po’ più aperto, oggi Cristante era piuttosto centrale, Koné è stato protagonista perché in quella zona ha trovato più spazio per smarcarsi". Al suo ingresso Dybala è rimasto a sinistra permentenere Soulé sulla destra: "Dybala a sinistra? Soulé sulla destra riusciva a creare superiorità e non volevo spostarlo, poi sono convinto che Paulo può giocare in ogni posizione - spiega ancora - E' chiaro che giocando a sinistra questo non lo porta a calciare sul sinistro. Io penso che un grande giocatore non debba giocare in una sua aiuola di comfort, ma un grande giocatore sa sempre cosa fare e questa varietà la voglio creare anche a Soulé".