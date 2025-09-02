Openda: "Juve? Non ho dormito quando l'ho saputo"

Il nuovo attaccante della Juventus, Lois Openda, è stato intervistato da JuventusTv: "Quando ho saputo della Juve non ho dormito la notte, sono felicissimo di essere arrivato qui. Conosco abbastanza bene il calcio italiano e so che non sarà facile. In questa stagione ci sono ottime squadre e difese forti. Punti di forza? Velocità e potenza"

Intervenuto su JuventusTv, Lois Openda ha parlato del suo arrivo in bianconero: "Quando ho saputo della Juve non ho dormito la notte. Ero pronto e sono felicissimo di essere arrivato qui. Tutti mi hanno accolto bene, dai membri del club ai tifosi. Le strutture sono molto belle, qui c’è tutto il necessario per rendere al meglio. I miei punti di forza sono velocità e potenza. Sono un giocatore rapido, mi piace sfruttare gli spazi e spero di poter mettere queste caratteristiche al servizio della squadra e segnare diversi gol".