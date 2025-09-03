San Siro, Sala: "Nessuno sconto per Milan e Inter"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è tornato a parlare dello stadio San Siro escludendo la possibilità di dimettersi nel caso in cui il Consiglio comunale dovesse respingere la delibera sulla vendita: "Io spero che arriveremo a un accordo finale con i club nei prossimi giorni ma per Milan e Inter lo sconto è pari a zero"

Il sindaco di Milano Beppe Sala resterà al suo posto anche se la vendita dello stadio di San Siro (e delle aree circostanti) a Milan e Inter non dovrà concretizzarsi, cioè se la relativa delibera non fosse approvata dal consiglio comunale. Lo ha detto lui stesso a margine della commemorazione di Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Non mi arrendo facilmente di fronte alle difficoltà, ma di fatto penso che un sindaco si debba dimettere se c’è una decisione che mina il funzionamento della amministrazione, ad esempio, se non viene approvato il bilancio, un sindaco va a casa, ma di fronte a una cosa del genere no. Poi ognuno si prenderà la propria responsabilità". Sala è stato molto chiaro e anche duro nei confronti di Milan e Inter: "Speriamo di trovare un accordo al più presto, lo sconto, come viene chiamato, è pari a zero. Non c'è sconto, ma compartecipazione alle spese che deriva o dalla legge sulle bonifiche o da nostre richieste, come lo spostamento dello stadio stesso. Queste proprietà più che la passione per il calcio, lo considerano una occasione di business”.

