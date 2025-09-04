Questa Cremonese è un puntino pieno di luce: dove può arrivare con Jamie Vardy?
Il ritorno in Serie A della Cremonese ha regalato emozioni incredibili: la squadra di Nicola ha vinto le prime due partite, contro Milan e Sassuolo, ed è al momento prima in classifica. Tutto qui? Neanche per sogno! La Cremo ha anche portato in Italia Jamie Vardy, un attaccante capace di segnare 200 gol in 500 partite e di trascinare il Leicester alla vittoria della Premier League
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider