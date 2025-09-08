Esplora tutte le offerte Sky
Juventus, Bremer: "Openda si è già scusato molte volte dopo l'infortunio"

juventus

Bremer torna a parlare del grave infortunio subito un anno fa quando si ruppe il crociato in uno scontro con l'attuale nuovo acquisto della Juventus, Openda, che a quel tempo era un giocatore del Lipsia: "È capitato, ma si è già scusato molte volte, purtroppo sono cose che succedono", ha detto ai canali social del club bianconero

Con l’arrivo di Lois Openda alla Juventus, a Bremer riemerge un ricordo legato all’attaccante. Fu proprio nella sfida di Champions League contro il Lipsia che il difensore bianconero subì la rottura del legamento crociato con il contatto con l’allora avversario belga. A distanza di un anno, Bremer ha raccontato l’episodio nel format SmallTalk, di cui è stato diffuso un estratto sui canali ufficiali del club: "È il destino, è Dio. Dopo quell’infortunio in quella partita lui mi ha scritto chiedendomi scusa e dicendomi che non voleva farmi male. È stato solo un momento della partita, quell'azione lì l’avevo fatta mille volte. È capitato con lui ma purtroppo sono cose che succedono. Non ci siamo ancora incrociati qui alla Continassa, sicuramente mi chiederà ancora scusa ma poi basta, è una cosa normale".

