Verso Juventus-Inter: come stanno e quando tornano i giocatori dalle nazionaliIL CONFRONTO
Introduzione
Il derby d'Italia si avvicina, ma quando e in che condizioni torneranno tutti i nazionali impegnati nella sosta in giro per il mondo? Tre della Juve sono già rientrati (Yildiz, Koopmeiners e Openda), tra gli italiani in campo contro Israele "un autogol per parte", quelli di Locatelli e Bastoni. Quattro, invece, i giocatori ancora attesi dalla seconda partita della pausa (tutte in programma questo martedì sera). Hanno segnato sia Vlahovic che David, l'Inter conta già quattro diversi gol: Dumfries, Lautaro, Bastoni e Akanji. Diversa la tabella dei rientri dei nerazzurri, con la coppia d'attacco ThuLa a chiudere il gruppo. Unico stop fisico in nazionale per Conceição. L'appuntamento col big match è per sabato 13 settembre alle ore 18
Quello che devi sapere
Il calendario dei rientri della Juventus
Qui Juve. Tre giocatori sono già tornati a Torino dopo aver ultimato i propri impegni con le nazionali, rispettivamente Turchia, Olanda e Belgio, cioè Kenan Yildiz, Teun Koopmeiners e Lois Openda. Sono invece appena terminati gli impegni per la Nazionale azzurra post sfida contro Israele, dunque dalla giornata di oggi - martedì - torneranno alla base Federico Gatti, Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli. Mercoledì invece sarà il turno degli ultimi rientri di chi deve ancora giocare le ultime partite della pausa: Vlahovic e Kostic con la Serbia, Khephren Thuram con la Francia e David col Canada. Conceição ha invece lasciato lunedì il ritiro del Portogallo a causa di fastidi muscolari.
Il rendimento dei giocatori della Juventus
Yildiz è uno dei bianconeri che ha giocato più minuti: 169 con la Turchia, senza però trovare la via della rete. Nessun minuto per Koopmeiners, convocato ma mai in campo con l'Olanda, mentre Openda di minuti ne ha raccolti 61 col Belgio. Chi invece ha trovato la via del gol nella prima (di due) partite della sosta è stato Vlahovic, con 90 minuti e una rete decisiva in Lettonia-Serbia 0-1 (82 i minuti per Kostic). Anche David ha segnato col Canada contro la Romania in amichevole, mentre Thuram è rimasto in panchina con la Francia. Zero minuti anche per Conceição col Portogallo, prima del ko fisico.
Vlahovic, Kostic, David e Thuram devono ancora giocare il secondo match della loro sosta (Serbia-Inghilterra, Galles-Canada e Francia-Islanda, match tutti in programma martedì sera)
- Kenan Yildiz (Turchia) - 169'
- Manuel Locatelli (Italia): 104' e 1 AUTOGOL
- Dusan Vlahovic (Serbia): 90' e 1 GOL
- Filip Kostic (Serbia): 82'
- Jonathan David (Canada): 79' e 1 GOL
- Lois Openda (Belgio) - 61'
- Andrea Cambiaso (Italia): 36'
- Teun Koopmeiners (Olanda): 0'
- Francisco Conceiçao (Portogallo): 0'
- Khephren Thuram (Francia): 0
- Federico Gatti (Italia): 0'
Il calendario dei rientri dell'Inter
E sulla sponda nerazzurra del derby d'Italia? Oggi - martedì 9 settembre - sono previsti i primi rientri dei convocati dalle varie nazionali: Calhanoglu, Zialinski, de Vrij e Dumfries saranno i primi, visto che gli impegni di Turchia, Polonia e Olanda sono già terminati. Per l'Inter sarà invece mercoledì il giorno del rientro degli italiani (Barella, Bastoni, Dimarco, Frattesi e Pio Esposito), così come quelli di Sucic e Akanji (Croazia e Svizzera), anche loro in campo nel secondo match della sosta nella stessa serata dell'Italia. Tra mercoledì e giovedì farà rientro Marcus Thuram con dalla Francia, mentre tra giovedì e venerdì sarà il turno di Lautaro Martinez, impegnato in Ecuador-Argentina nella notte italiana tra il 9 e il 10 settembre.
Il rendimento dei giocatori dell'Inter
A quota 180 minuti giocati c'è Dumfries, che ha anche trovato il gol con la sua Olanda. In generale, sono quattro gli interisti che hanno già segnato nella sosta: c'è stata la rete azzurra di Bastoni contro l'Estonia (protagonista poi di un autogol con Israele) e quelle di Akanji con la Svizzera più Lautaro Martinez con l'Argentina (da subentrato e in campo solo per 16 minuti, per ora). Calhanoglu ha fatto 158 minuti con la Turchia, Zielinski 162 con la Polonia, de Vrij 65 con l'Olanda. In attesa del secondo match della Francia, Thuram è a quota zero minuti con la Francia.
Capitolo calendario: sono attesi dalla loro seconda partita della pausa nazionali soltanto Thuram (Francia-Islanda martedì sera) e Lautaro (Ecuador-Argentina nella notte italiana tra martedì e mercoledì).
- Denzel Dumfries (Olanda): 180' e 1 GOL
- Manuel Akanji (Svizzera): 180' e 1 GOL
- Alessandro Bastoni (Italia): 180', 1 GOL e 1 AUTOGOL
- Piotr Zielinski (Polonia): 162'
- Petar Sucic (Croazia): 161'
- Hakan Calhanoglu (Turchia): 158'
- Nicolò Barella (Italia): 158'
- Federico Dimarco (Italia): 145'
- Stefan de Vrij (Olanda): 65'
- Davide Frattesi (Italia): 22'
- Lautaro Martinez (Argentina): 16' e 1 GOL
- Francesco Pio Esposito (Italia): 6'
- Marcus Thuram (Francia): 0'
Chi è a rischio Juve-Inter
Durante la sosta c'è stato solo un giocatore colpito da problemi di natura fisica: Conceição, appunto, che ha lasciato lunedì il ritiro del Portogallo a causa di fastidi muscolari e le cui condizioni sono da valutare. Nei bianconeri non ci sarà ancora Cambiaso, squalificato per due turni dopo il rosso alla prima giornata. Per Savona (lesione capsulo-legamentosa di alto grado) rientro previsto nella seconda metà di settembre. Perin e Cabal sono invece in gruppo: recuperati, mentre Miretti è ancora sul personalizzato. Tutti presenti nell'Inter.