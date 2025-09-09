A quota 180 minuti giocati c'è Dumfries, che ha anche trovato il gol con la sua Olanda. In generale, sono quattro gli interisti che hanno già segnato nella sosta: c'è stata la rete azzurra di Bastoni contro l'Estonia (protagonista poi di un autogol con Israele) e quelle di Akanji con la Svizzera più Lautaro Martinez con l'Argentina (da subentrato e in campo solo per 16 minuti, per ora). Calhanoglu ha fatto 158 minuti con la Turchia, Zielinski 162 con la Polonia, de Vrij 65 con l'Olanda. In attesa del secondo match della Francia, Thuram è a quota zero minuti con la Francia.

Capitolo calendario: sono attesi dalla loro seconda partita della pausa nazionali soltanto Thuram (Francia-Islanda martedì sera) e Lautaro (Ecuador-Argentina nella notte italiana tra martedì e mercoledì).