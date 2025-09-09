Juventus, inaugurata al museo la Hall of Fame bianconera: i primi 50 nomil'evento
La Juventus inaugura la sua Hall of Fame allo Juventus Museum di Torino. Si è tenuto oggi, 9 settembre, l'evento che ha visto il lancio di questo nuovo progetto alla presenza del presidente bianconero Gianluca Ferrero e del presidente del museo Paolo Garimberti. La sala custodirà i nomi e le imprese dei protagonisti che hanno fatto la storia della Juventus, uomini e donne
La Juventus inaugura la Hall of Fame
È stata inaugurata oggi, 9 settembre 2025, allo Juventus Museum la Hall of Fame bianconera, uno spazio permanente dedicato a chi, nel corso degli anni, ha trasformato la maglia bianconera in leggenda. La nuova sala permanente del museo custodirà i nomi e le imprese dei protagonisti che hanno fatto la storia della Juventus, uomini e donne, a cui si aggiungerà una sezione speciale sul sito ufficiale del club per scoprire profili, immagini e statistiche dei campioni inseriti.
Per entrare nella Hall of Fame è necessario non essere più in attività e rispettare almeno uno dei criteri stabiliti dal club:
- 350 presenze in bianconero;
conquista di almeno 15 trofei;
ruolo da capitano storico con almeno 70 presenze con la fascia;
100 gol segnati con la Juventus;
oppure aver vinto il Pallone d’Oro con la maglia bianconera.
Il progetto, però, non si ferma qui. La Hall of Fame sarà infatti in costante evoluzione: nei prossimi anni le tifose e i tifosi potranno votare i nuovi ingressi proposti dalla società, diventando parte attiva di questa celebrazione collettiva. L'iniziativa sarà inoltre aperta anche agli allenatori e alle allenatrici che hanno contribuito a scrivere pagine indimenticabili della storia del club.
Elkann: "Un tributo alla grandezza del nostro Club"
Non era presente all'evento, ma ha voluto mandare il suo messaggio anche John Elkann: "La Hall of Fame della Juventus, che si inaugura oggi nel nostro Museo, è uno straordinario tributo alla grandezza del nostro Club, ai suoi leggendari protagonisti e a una storia che unisce, da oltre un secolo, generazioni di juventini in tutto il mondo. È un omaggio alla passione più pura per il calcio, perché ogni bambino, con un pallone tra i piedi, immagina di ripetere le giocate e le imprese del suo giocatore preferito, ogni tifoso ha un suo campione del cuore. Tifiamo per una maglia e sogniamo grazie a chi la indossa e la onora"
Ferrero: "Celebriamo la storia di chi reso grande il Club"
Il presidente Gianluca Ferrero, presente insieme al presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti, ha presentato il progetto: "Juventus significa gioventù, ed è quello che ci rappresenta, nello spirito, nell'intraprendenza e nella ricerca della sfida. Ma la Juventus ha una grande storia, che ogni giorno vive allo Juventus Museum. La nostra è la storia delle persone che hanno reso grande il Club, e che da questa sera celebriamo con la Hall of Fame"
Garimberti: "La Hall of Fame si basa sul merito"
Paolo Garimberti, presidente del museo, ha dato il benvenuto alla Juventus Hall of Fame: "Lo Juventus Museum è da sempre la casa dei nostri tifosi, del nostro presente e del nostro futuro. Questo perchè nel DNA del Museo c'è una costante ricerca dell'innovazione, con nuove idee e nuove iniziative. La Hall of Fame è per noi il giusto modo di celebrare le campionesse e i campioni della Juventus, perchè va oltre il criterio numerico, che finora aveva ispirato la sezione dedicata alle maglie "pluricentenarie", e si basa su un criterio meritocratico, degno di chi ha scritto la storia"
I primi 50 protagonisti: da Baggio e Del Piero a Vialli e Zidane
L'inaugurazione ha visto l'ingresso dei primi 50 leggendari protagonisti della Juventus.
- Anastasi, Baggio, Barzagli, Bettega, Bigatto, Boniperti, Bonucci, Borel II, Brio, Buffon, Cabrini, Cannavaro, Castano, Causio, Charles, Chiellini, Combi, Conte, Cuccureddu, Del Piero, Depetrini, Ferrara, Furino, Gabetto, Gama Gentile, J. Hansen, Leoncini, Marchisio, Morini, Munerati, Nedved, Parola, Pessotto, Platini, Rava, Rosetta, Rossi, Salvadore, Scirea, Sivori, Tacchinardi, Tacconi, Tardelli, Trezeguet, Varglien G., Varglien M., Vialli, Zidane, Zoff