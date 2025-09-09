È stata inaugurata oggi, 9 settembre 2025, allo Juventus Museum la Hall of Fame bianconera, uno spazio permanente dedicato a chi, nel corso degli anni, ha trasformato la maglia bianconera in leggenda. La nuova sala permanente del museo custodirà i nomi e le imprese dei protagonisti che hanno fatto la storia della Juventus, uomini e donne, a cui si aggiungerà una sezione speciale sul sito ufficiale del club per scoprire profili, immagini e statistiche dei campioni inseriti.

Per entrare nella Hall of Fame è necessario non essere più in attività e rispettare almeno uno dei criteri stabiliti dal club:

350 presenze in bianconero;

conquista di almeno 15 trofei ;

ruolo da capitano storico con almeno 70 presenze con la fascia ;

100 gol segnati con la Juventus;

oppure aver vinto il Pallone d’Oro con la maglia bianconera.

Il progetto, però, non si ferma qui. La Hall of Fame sarà infatti in costante evoluzione: nei prossimi anni le tifose e i tifosi potranno votare i nuovi ingressi proposti dalla società, diventando parte attiva di questa celebrazione collettiva. L'iniziativa sarà inoltre aperta anche agli allenatori e alle allenatrici che hanno contribuito a scrivere pagine indimenticabili della storia del club.