Sono quattro i giocatori fermati dal Giudice Sportivo: il rosso rimediato da Celik, fallo su chiara occasione da rete, farà saltare all'esterno giallorosso la sfida contro il Como. Stesso problema per Fabregas visto che Perrone è out per un giallo rimediato in regime di diffida. Il calcione di Nzola e le parole di Gila sono costate rispettivamente 3 e una giornata (con annessa multa). Non sarà in panchina invece Fabio Grosso.
In casa Milan gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Leao hanno escluso lesioni: può recuperare per la Supercoppa. Probabile stop di medio periodo per Isaksen. Un mese ai box per Casale del Bologna mentre difficilmente Zemura potrà tornare a disposizione per Udinese-Napoli
Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra, tra cui squalificati e possibili recuperi, in vista della 15^ giornata.
Leao: escluse lesioni
La sfida di Rafa Leao contro il Torino è durata appena 30 minuti. Il portoghese ha accusato un risentimento muscolare a carico dell’adduttore destro. Gli esami ai quali è stato sottoposto nella giornata di martedì hanno escluso lesioni. Problema quindi meno grave del previsto anche se difficilmente Allegri lo rischierà contro il Sassuolo
Anche altri giocatori si sono dovuti sottoporre ad accertamenti. Tra loro c'è Casale del Bologna che ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Per lui si prevede uno stop di un mese
ATALANTA
15^ giornata Atalanta-Cagliari
- SULEMANA - Problema muscolare. Stop di 15/20 giorni, rientro previsto per fine 2025
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
BOLOGNA
15^ giornata Bologna-Juventus
- SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia. Rientro a fine 2025
- CASALE - Lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a metà gennaio
- FREULER - Frattura scomposta della clavicola destra. Possibile ritorno a fine dicembre
- VITIK - Lesione all'adduttore. Rientro a fine 2025
CAGLIARI
15^ giornata Atalanta-Cagliari
- ZE PEDRO - Operazione menisco esterno. Out fino a fine anno
- MAZZITELLI - Contrattura alla gamba. In dubbio per la 15^ giornata
- MINA - Problema fisico. Recuperabile per la 15^ giornata
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
15^ giornata Roma-Como
- PERRONE - squalificato un turno. Salta la Roma
- MORATA – Lesione all’adduttore della coscia sinistra. Rientro previsto da metà gennaio
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 15^ giornata
- GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a inizio 2026
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Dovrebbe rientrare, dopo riatletizzazione, a fine dicembre
CREMONESE
15^ giornata Torino-Cremonese
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine 2025
- FAYE - Distorsione alla caviglia. In dubbio per la 15^ giornata
FIORENTINA
15^ giornata Fiorentina-Verona
- GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. In dubbio per la 15^ giornata
- FAZZINI - Problema alla caviglia. Recuperabile per la 15^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026
GENOA
15^ giornata Genoa-Inter
- GRONBAEK - Problema muscolare. In dubbio per la 15^ giornata
- FRENDRUP - Botta alla caviglia. In dubbio per la 15^ giornata
- OSTIGARD - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la 15^ giornata
INTER
15^ giornata Genoa-Inter
- DUMFRIES - Problema alla caviglia sinistra. Non recupera per la 15^ giornata
- DI GENNARO - Frattura ad un polso. Rientro nella seconda metà di dicembre
- DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Iniziato il programma di condizionamento. Rientro probabile a inizio 2026
JUVENTUS
15^ giornata Bologna-Juventus
- GATTI - Lesione del menisco del ginocchio destro. Rientro previsto per gennaio
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
- BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. Recuperabile per la 15^ giornata
- RUGANI - Lesione di basso grado al soleo della gamba destra. Recuperabile per la 15^ giornata
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la 15^ giornata
LAZIO
15^ giornata Parma-Lazio
- GILA - Squalificato un turno. Salta il Parma
- ISAKSEN - Problema muscolare. In attesa di accertamenti che stabiliscano i tempi di recupero
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. E' stato operato. Rientro tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
- HYSAJ - Fuori dalla lista per il campionato
LECCE
15^ giornata Lecce-Pisa
- PIERRET - Lesione muscolare alla coscia sinistra. Recupero previsto nella seconda metà di dicembre
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientrato in gruppo ma non ancora al 100%
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Non è in lista campionato
MILAN
15^ giornata Milan-Sassuolo
- LEAO - Rrisentimento muscolare a carico dell’adduttore destro Difficile che venga rischiato contro il Sassuolo
- FOFANA - Problema all'adduttore. Possibile recupero col Sassuolo
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Possibile rientro a fine anno
- ATHEKAME – Problema al polpaccio. Rientro previsto a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio
NAPOLI
15^ giornata Udinese-Napoli
- LOBOTKA - Risentimento muscolare: si prova il recupero per la Supercoppa Italiana
- GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro nella prima metà di gennaio
- GUTIERREZ - Distorsione alla caviglia. In forte dubbio per la 15^ giornata
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
- MERET - Frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro a metà dicembre
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Dovrebbe tornare a disposizione per la Supercoppa Italiana
PARMA
15^ giornata Parma-Lazio
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- CIRCATI - Lesione capsulo legamentosa della caviglia destra. Rientro previsto a fine dicembre
- NDIAYE – Problema muscolare. In dubbio per la 15^ giornata
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
15^ giornata Lecce-Pisa
- NZOLA - Squalificato. Salta il Lecce, il Cagliari e la Juventus
- CUADRADO - Risentimento al flessore. Rientro previsto entro metà dicembre
- ESTEVES - Lesione di alto grado all'adduttore. Rientro previsto a metà dicembre
- MATEUS LUSUARDI - Lesione di alto grado al collaterale mediale. Rientro previsto nella seconda metà di dicembre
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
- VURAL - Problema tendineo al ginocchio. In dubbio per la 15^ giornata
- DENOON - Distorsione alla caviglia. In forte dubbio per la 15^ giornata
ROMA
15^ giornata Roma-Como
- CELIK - Squalificato un turno. Salta il Como
- DOVBYK - Lesione al retto femorale. Possibile rientro tra i convocati per la sfida contro il Como
SASSUOLO
15^ giornata Milan-Sassuolo
- BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
- PINAMONTI – Trauma contusivo. Recuperabile per la 15^ giornata
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Potrebbe rientrare nella seconda metà di dicembre
- SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Potrebbe tornare a disposizione nella seconda metà di dicembre
- TURATI - Trauma contusivo distorsivo del braccio sinistro. Tempi di recupero ancora da definire
- BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. In forte dubbio per la 15^ giornata
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
15^ giornata Torino-Cremonese
- ISMAJLI - Affaticamento muscolare alla coscia destra. Recuperabile per la 15^ giornata
- TAMEZE - Problema alla caviglia. In attesa di esami strumentali
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
15^ giornata Udinese-Napoli
- KAMARA - Fascite plantare al piede destro. Rientro a fine dicembre
- ZEMURA - Problema muscolare. Dovrebbe saltare quasi sicuramente il Napoli
- ATTA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro a inizio gennaio
VERONA
15^ giornata Fiorentina-Verona
- BRADARIC - Lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro. Rientro a gennaio 2026
- SERDAR - Trauma distorsivo al ginocchio. Si tenta il recupero per la 15^ giornata
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. In dubbio per la 15^ giornata