Introduzione

Sono quattro i giocatori fermati dal Giudice Sportivo: il rosso rimediato da Celik, fallo su chiara occasione da rete, farà saltare all'esterno giallorosso la sfida contro il Como. Stesso problema per Fabregas visto che Perrone è out per un giallo rimediato in regime di diffida. Il calcione di Nzola e le parole di Gila sono costate rispettivamente 3 e una giornata (con annessa multa). Non sarà in panchina invece Fabio Grosso.



In casa Milan gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Leao hanno escluso lesioni: può recuperare per la Supercoppa. Probabile stop di medio periodo per Isaksen. Un mese ai box per Casale del Bologna mentre difficilmente Zemura potrà tornare a disposizione per Udinese-Napoli



Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra, tra cui squalificati e possibili recuperi, in vista della 15^ giornata.