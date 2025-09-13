Conte: "Gara dominata, finale non mi è piaciuto"

E' un Antonio Conte contento per il risultato, ma insoddisfatto per un finale in cui il Napoli ha concesso troppo alla Fiorentina che ha trovato il gol e ha messo in apprensione un avversario che sembrava aver chiuso il match con il 3-0 a inizio ripresa: " Abbiamo risposto presente per gran parte della partita , c'è stato un bell'approccio, è stata una gara dominata con De Gea che ha fatto tante parate - dice Conte - Non ci sta che facciamo un finale del genere, i ragazzi sanno cosa mi è piaciuto e cosa dobbiamo migliorare, abbiamo concesso il gol e siamo andati in affanno. Queste partite devono essere chiuse fino alla fine".

"Hojlund ha prospettive, vinto contro una squadra di livello"

Ottimo impatto sulla gara e sulla sua nuova squadra da parte di Hojlund: "Ha 22 anni, lo abbiamo preso dallo United, ne conoscevamo le doti, ha un potenziale importante e può crescere, è qui da poco ma si vede che è un ragazzo che ha buonissime prospettive". Conte rimarca la buona prestazione della squadra fino a un certo punto: "Tutti hanno fatto una buona prestazione, siamo stati molto attenti e concentrati, abbiamo fatto giocare poco la Fiorentina perché andavamo a pressarli alti, abbiamo avuto tante occasioni contro una Fiorentina che è anni che è strutturata per fare tutte le competizioni, è una squadra forte con dei giocatori bravi. La Fiorentina si è assestata a un livello alto e venire qui a vincere questa gara ci deve dare gioia e forza ma allo stesso tempo dobbiamo anche vedere dove dobbiamo migliorare, non mi accontento di vincere la partita, la parte finale poteva essere molto migliore".