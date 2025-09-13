Conte: "Gara dominata, finale non mi è piaciuto"

Fiorentina-Napoli, Conte: "Una gara dominata ma il finale non mi è piaciuto"napoli
L'allenatore del Napoli analizza il successo sulla Fiorentina per 3-1 e se da una parte elogia la squadra, dall'altra la bacchetta anche: "Non ci sta di fare un finale così in affanno dopo aver dominato una gara che doveva restare chiusa. La Fiorentina è una squadra forte e questa vittoria ci deve dare gioia ma i ragazzi sanno cosa dobbiamo migliorare perché a me piace vincere le partite ma non solo"
E' un Antonio Conte contento per il risultato, ma insoddisfatto per un finale in cui il Napoli ha concesso troppo alla Fiorentina che ha trovato il gol e ha messo in apprensione un avversario che sembrava aver chiuso il match con il 3-0 a inizio ripresa: "Abbiamo risposto presente per gran parte della partita, c'è stato un bell'approccio, è stata una gara dominata con De Gea che ha fatto tante parate - dice Conte - Non ci sta che facciamo un finale del genere, i ragazzi sanno cosa mi è piaciuto e cosa dobbiamo migliorare, abbiamo concesso il gol e siamo andati in affanno. Queste partite devono essere chiuse fino alla fine".
"Hojlund ha prospettive, vinto contro una squadra di livello"
Ottimo impatto sulla gara e sulla sua nuova squadra da parte di Hojlund: "Ha 22 anni, lo abbiamo preso dallo United, ne conoscevamo le doti, ha un potenziale importante e può crescere, è qui da poco ma si vede che è un ragazzo che ha buonissime prospettive". Conte rimarca la buona prestazione della squadra fino a un certo punto: "Tutti hanno fatto una buona prestazione, siamo stati molto attenti e concentrati, abbiamo fatto giocare poco la Fiorentina perché andavamo a pressarli alti, abbiamo avuto tante occasioni contro una Fiorentina che è anni che è strutturata per fare tutte le competizioni, è una squadra forte con dei giocatori bravi. La Fiorentina si è assestata a un livello alto e venire qui a vincere questa gara ci deve dare gioia e forza ma allo stesso tempo dobbiamo anche vedere dove dobbiamo migliorare, non mi accontento di vincere la partita, la parte finale poteva essere molto migliore".