Milan-Bologna, Allegri in conferenza LIVE alle 12

live Serie A

Giornata di conferenza stampa in casa Milan in vista della partita contro il Bologna. Massimiliano Allegri parlerà ai giornalisti per presentare la sfida a partire dalle 12: sequi qui le sue parole in diretta

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVE

Rabiot: "Sono qui per Allegri, voglio fare almeno dieci gol"

l francese (nuovo numero 12) si è presentato al Milan: "Sono pronto per giocare, Allegri mi aveva già chiamato al suo arrivo nel club e poi l'ha fatto di nuovo subito dopo il caso col Marsiglia. Rowe? È tutto superato, ci siamo già scritti e lo vedrò con piacere. Sono pronto per giocare. Il Milan deve tornare in Champions e puntare sempre a vincere. Quanti gol voglio fare? Almeno dieci"

Le ultime sul Bologna

Cinque defezioni per Italiano che però deve ancora decidere qualcosa nella formazione anti-Milan. Fuori Immobile, Casale, Sulemana, Pobega e Holm con quest'ultimo che non è riuscito a recuperare per tempo. A destra Zortea favorito su De Silvestri mentre al centro Heggem può essere confermato. Miranda scalpita a sinistra. Accanto a Freuler uno tra Moro e Ferguson mentre come trequartista centrale c'è tanto traffico. Rowe potrebbe debuttare a gara in corso

Le ultime news sul Milan

Buone nuove sul fronte Estupinian. L'esterno aveva saltato la sfida con la propria nazionale per un leggerissimo problema fisico. Domenica sera sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Chi non recupera è invece Leao. Pulisic ha giocato 157 minuti con la sua Nazionale. Se l'americano fosse tenuto inizialmente in panchina, dentro Rabiot con Loftus-Cheek alle spalle di Gimenez. Allegri pensa anche ad un cambio in difesa dettato sempre dalla stanchezza accumulata in Nazionale. Dietro quindi potrebbe toccare a De Winter

Benvenuti nel liveblog che seguirà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Milan-Bologna. L'allenatore dei rossoneri parlerà ai giornalisti dalle 12: qui le sue parole in diretta

