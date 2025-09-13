Domenica 14 settembre il Milan ospita il Bologna alle 20.45. Per i rossoneri tutti in gruppo tranne Leao: in difesa c'è De Winter al posto di Pavlovic, mentre ci saranno regolarmente Estupinan, Pulisic e Gimenez di rientro dalle rispettive nazionali. Ballottagio tra Rabiot e Fofana a centrocampo. Per il Bologna di Italiano dubbio sui centrali di difesa, con Bernardeschi verso una maglia da titolare. Castro sarà il centravanti
MILAN (3-5-1-1) la probabile formazione
Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinian; Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri
- Per Allegri ancora out Leao, poi tutti in gruppo
- Dietro De Winter favorito su Pavlovic
- Ci saranno regolarmente Pulisic, Gimenez ed Estupinan, di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali
- Ballottaggio tra Rabiot e Fofana a centrocampo
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. All. Vincenzo Italiano
- Per Italiano indisponibili Casale, Immobile, Pobega, Sulemana, Holm
- Ancora dubbi sulla coppia di centrali
- Sulla trequarti Bernardeschi verso una maglia da titolare, Castro confermato in attacco