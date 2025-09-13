Domenica 14 settembre il Milan ospita il Bologna alle 20.45. Per i rossoneri tutti in gruppo tranne Leao: in difesa c'è De Winter al posto di Pavlovic, mentre ci saranno regolarmente Estupinan, Pulisic e Gimenez di rientro dalle rispettive nazionali. Ballottagio tra Rabiot e Fofana a centrocampo. Per il Bologna di Italiano dubbio sui centrali di difesa, con Bernardeschi verso una maglia da titolare. Castro sarà il centravanti

