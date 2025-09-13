Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
Domenica 14 settembre il Milan ospita il Bologna alle 20.45. Per i rossoneri tutti in gruppo tranne Leao: in difesa c'è De Winter al posto di Pavlovic, mentre ci saranno regolarmente Estupinan, Pulisic e Gimenez di rientro dalle rispettive nazionali. Ballottagio tra Rabiot e Fofana a centrocampo. Per il Bologna di Italiano dubbio sui centrali di difesa, con Bernardeschi verso una maglia da titolare. Castro sarà il centravanti

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 3^ GIORNATA

Probabili formazioni
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
regista
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
Esterno sinistro
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
trequartista
Milan
Santiago Giménez
Santiago Giménez
centravanti

MILAN (3-5-1-1) la probabile formazione

Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinian; Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri

  • Per Allegri ancora out Leao, poi tutti in gruppo
  • Dietro De Winter favorito su Pavlovic
  • Ci saranno regolarmente Pulisic, Gimenez ed Estupinan, di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali
  • Ballottaggio tra Rabiot e Fofana a centrocampo
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino destro
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
difensore centrale
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
mediano
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
mediano
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
esterno destro
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
esterno destro
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
centravanti

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. All. Vincenzo Italiano

  • Per Italiano indisponibili Casale, Immobile, Pobega, Sulemana, Holm
  • Ancora dubbi sulla coppia di centrali
  • Sulla trequarti Bernardeschi verso una maglia da titolare, Castro confermato in attacco

