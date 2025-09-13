Gasperini: "Dybala? Non so se ha 90 minuti"

Le parole di Gasperini alla vigilia del match contro il Torino: "Per Wesley non ci sono problemi, valutaremo dopo l'ultimo allenamento. Dybala è in crescita, ma non so se ha 90 minuti". Poi aggiunge: "Le gerarchie possono cambiare durante la stagione. Non ho preclusioni per nessuno, ma non regalo niente" ROMA-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

"Non ho preclusioni per nessuno, ma non regalo niente". Parola di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Torino. Una partita con due dubbi di formazione per l'allenatore giallorosso. Il primo riguarda Wesley: "Ha avuto un problema con il Brasile, ma non si è rivelato niente di importante - ha spiegato Gasperini - Ha giocato la prima partita, poi ha saltato la seconda per un affaticamente. Sotto l'aspetto muscolare non sembrano esserci problemi. Venerdì si è allenato regolarmente, poi decideremo dopo l'ultimo allenamento". Al posto di Wesley potrebbe giocare Rensch, ma non solo: "Ci si può mettere anche El Shaarawy o Soulé, sono queste le soluzioni. Ci penserò". Il secondo dubbio, invece, riguarda la gestione di Dybala che potrebbe scendere in campo dall'inizio: "Ha lavorato bene tutte e due le settimane - ha aggiunto Gasperini - Sicuramente è in crescita, si è già visto a Pisa. Non so se ha 90 minuti perché non li ha ancora mai giocati, però è in un buon momento".

"Non ho preclusioni per nessuno. Pellegrini..." Il primo impegno a mercato chiuso per i giallorossi, con l'allenatore che si aspetta il massimo dall'intera squadra: "Lo zoccolo duro è fondamentale, poi le gerarchie possono essere cambiate durante la stagione. Non ho preclusioni per nessuno, ma non regalo niente. Non devo far vedere tutti i giocatori, ne faccio vedere 11 più 5 che entrano. Ci sono gli allenamenti, le partite, le coppe. Bisogna conquistarsi il posto, fa parte delle squadre per non sentirsi appagati o tagliati fuori". Tra chi dovrà provare a riconquistare un posto in squadra c'è Lorenzo Pellegrini: "Alla fine è rimasto, per me va bene: è un giocatore in più e di valore. Adesso ha ricominciato ad allenarsi con intensità, ma non è allo stesso livello degli altri ancora. Sarà a disposizione, le sue qualità sono indiscutibili: può essere molto utile. Per me è un centrocampista, non un attaccante: dopo Dybala è il migliore come qualità nel piede". Leggi anche Capello: "Roma? Gasperini è già entrato nella testa"

"Dovbyk? Mi aspetto tanto da tutti" Sempre sui singoli, Gasperini si è soffermato su Dovbyk: "Mi aspetto tanto da tutti. Diventa importante la squadra e la stagione da fare, non i singoli: tutti devono dare il massimo. Ci ho parlato, lui ritiene che le sue caratteristiche migliori siano dentro l'area, la forza e la profondità: partiamo da qui. Sono convinto che farà bene, ha sempre dato il massimo impegno. Dobbiamo ottenere il massimo dei risultato, contano le prestazioni". Mentre su Mancini e Cristante: "Sono due giocatori che ho già avuto e hanno fatto un'ottima carriera. Li ho ritrovati bene: Mancini è tornato in Nazionali e Cristante ci è vicino. Sono avvantaggiati perché mi conoscono. Sono tutti ragazzi eccezionali comunque".