Il Sassuolo affronta la Lazio domenica 14 settembre alle 18, partita che potrete seguire LIVE sui canali di Sky Sport. Grosso punta su Muric in porta, mentre un cambio in difesa con Coulibaly sulla destra. A centrocampo ballottaggio Matic-Lipani, con Kone dal 1'. Davanti confermati Berardi, Pinamonti e Laurienté. Due dubbi, invece, per Sarri: Cataldi è in vantaggio su Rovella (affaticato), Dele Bashiru su Belahyane. In avanti il trio Cancellieri-Castellanos-Zaccagni
La probabile formazione
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso
- In porta dovrebbe esserci Muric e non Turati
- Un cambio in difesa: sulla destra ci sarà Coulibaly con Walukiewicz e Idzes come centrali. Panchina per Muharemovic
- Grosso ritrova Koné dopo il turno di squalifica rimediato nella giornata d'esordio. Dovrebbe esserci lui in mediana al posto di Boloca
- A centrocampo Matic favorito su Lipani per una maglia da titolare
La probabile formazione
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri
- Nessun cambio in difesa per Sarri
- A centrocampo ballottagio tra Cataldi e Rovella (affaticato), sulla sinistra dubbio tra Dele-Bashiru e Belahyane
- In avanti confermato il trio Cancellieri-Castellanos-Zaccagni