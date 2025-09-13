Esplora tutte le offerte Sky
Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

Il Sassuolo affronta la Lazio domenica 14 settembre alle 18, partita che potrete seguire LIVE sui canali di Sky Sport. Grosso punta su Muric in porta, mentre un cambio in difesa con Coulibaly sulla destra. A centrocampo ballottaggio Matic-Lipani, con Kone dal 1'. Davanti confermati Berardi, Pinamonti e Laurienté.  Due dubbi, invece, per Sarri: Cataldi è in vantaggio su Rovella (affaticato), Dele Bashiru su Belahyane. In avanti il trio Cancellieri-Castellanos-Zaccagni

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 3^ GIORNATA

Probabili formazioni
Sassuolo
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Woyo Coulibaly
terzino destro
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
difensore centrale
Sassuolo
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Aster Vranckx
mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
mezz'ala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
centravanti
Sassuolo
Armand Laurienté
ala sinistra

La probabile formazione

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

  • In porta dovrebbe esserci Muric e non Turati
  • Un cambio in difesa: sulla destra ci sarà Coulibaly con Walukiewicz e Idzes come centrali. Panchina per Muharemovic
  • Grosso ritrova Koné dopo il turno di squalifica rimediato nella giornata d'esordio. Dovrebbe esserci lui in mediana al posto di Boloca
  • A centrocampo Matic favorito su Lipani per una maglia da titolare
Lazio
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Nuno Albertino Varela Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mezz'ala destra
Lazio
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
mezz'ala sinistra
Lazio
Matteo Cancellieri
ala destra
Lazio
Valentín Castellanos
centravanti
Lazio
Mattia Zaccagni
ala sinistra

La probabile formazione

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

  • Nessun cambio in difesa per Sarri
  • A centrocampo ballottagio tra Cataldi e Rovella (affaticato), sulla sinistra dubbio tra Dele-Bashiru e Belahyane
  • In avanti confermato il trio Cancellieri-Castellanos-Zaccagni

