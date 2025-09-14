Esplora tutte le offerte Sky
Como-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nell’ultimo match della 3^ giornata, lunedì sera alle 20.45 in diretta su Sky Sport, il Como ospita il Genoa. Fabregas senza Van der Brempt dovrebbe riportare Vojvoda sulla linea difensiva, con davanti il debutto dal 1’ di Kuhn. Vieira è orientato a confermare gli undici schierati contro la Juve, con Carboni trequartista alle spalle di Colombo ed Ellertsson e Stanciu esterni. Le probabili formazioni di Como-Genoa

Probabili formazioni
Como
Jean Butez
Portiere
Como
Mërgim Vojvoda
Terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Difensore centrale
Como
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Nico Paz
Centrocampista
Como
Máximo Perrone
Centrocampista
Como
Lucas da Cunha
Centrocampista
Como
Nicolas Kühn
Esterno destro
Como
Tasos Douvikas
Attaccante
Como
Jesús Rodriguez
Esterno sinistro

Como (4-3-3), la probabile formazione

Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Kuhn, Douvikas, Rodriguez. All. Fabregas

  • Rispetto all’ultimo match perso a Bologna, Fabregas dovrebbe riportare Vojvoda a destra sulla linea difensiva al posto dell’infortunato Van der Brempt
  • A centrocampo Perrone in vantaggio su Caqueret
  • Davanti dovrebbe esordire dal 1’ Kuhn, insieme a Douvikas e Rodriguez
Genoa
Nicola Leali
Portiere
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Terzino destro
Genoa
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Difensore centrale
Genoa
Aarón Martín
Terzino sinistro
Genoa
Patrizio Masini
Centrocampista centrale
Genoa
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Mikael Ellertsson
Esterno destro
Genoa
Valentín Carboni
Trequartista
Genoa
Nicolae Stanciu
Esterno sinistro
Genoa
Lorenzo Colombo
Attaccante

Genoa (4-2-3-1), la probabile formazione

Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira

  • Vieira orientato a confermare la squadra che ha perso con la Juve prima della sosta
  • Ostigard in difesa a fianco al capitano Vasquez
  • Carboni trequartista, con Ellertsson e Stanciu esterni
  • Come centravanti confermato Colombo dal 1' con Vitinha in panchina

