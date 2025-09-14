Nell’ultimo match della 3^ giornata, lunedì sera alle 20.45 in diretta su Sky Sport, il Como ospita il Genoa. Fabregas senza Van der Brempt dovrebbe riportare Vojvoda sulla linea difensiva, con davanti il debutto dal 1’ di Kuhn. Vieira è orientato a confermare gli undici schierati contro la Juve, con Carboni trequartista alle spalle di Colombo ed Ellertsson e Stanciu esterni. Le probabili formazioni di Como-Genoa
Como (4-3-3), la probabile formazione
Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Kuhn, Douvikas, Rodriguez. All. Fabregas
- Rispetto all’ultimo match perso a Bologna, Fabregas dovrebbe riportare Vojvoda a destra sulla linea difensiva al posto dell’infortunato Van der Brempt
- A centrocampo Perrone in vantaggio su Caqueret
- Davanti dovrebbe esordire dal 1’ Kuhn, insieme a Douvikas e Rodriguez
Genoa (4-2-3-1), la probabile formazione
Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira
- Vieira orientato a confermare la squadra che ha perso con la Juve prima della sosta
- Ostigard in difesa a fianco al capitano Vasquez
- Carboni trequartista, con Ellertsson e Stanciu esterni
- Come centravanti confermato Colombo dal 1' con Vitinha in panchina