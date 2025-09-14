Maignan costretto al cambio, problema al polpaccio

Mike Maignan chiude in anticipo il match contro il Bologna. Il portiere francese si è fermato al 55' per un risentimento al polpaccio destro ed è stato costretto a uscire. Al suo posto è entrato Terracciano, all'esordio in Serie A con la maglia rossonera. Maignan si sottoporrà a dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema

