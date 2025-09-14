Maignan costretto al cambio, problema al polpaccio

Maignan, infortunio durante Milan-Bologna: il portiere esce al 55'milan
Mike Maignan chiude in anticipo il match contro il Bologna. Il portiere francese si è fermato al 55' per un risentimento al polpaccio destro ed è stato costretto a uscire. Al suo posto è entrato Terracciano, all'esordio in Serie A con la maglia rossonera. Maignan si sottoporrà a dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema
Infortunio per Mike Maignan al 55' di Milan-Bologna. Il portiere rossonero è stato costretto a fermarsi per un risentimento al polpaccio destro. Non è il primo infortunio di Maignan al polpaccio da quando veste la maglia rossonera. Al suo posto è entrato Terracciano. Il francese potrebbe sottoporsi a dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Il Milan affronterà l'Udinese sabato 20 settembre prima dell'impegno in Coppa Italia contro il Lecce il 23 settembre. Il 28 settembre a San Siro invece arriverà invece il Napoli.