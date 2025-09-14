Dove vedere Milan-Bologna

La partita Milan-Bologna, valida per la 3^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 14 settembre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Bologna

Il Milan è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide contro il Bologna in Serie A (14V, 4N), segnando 38 gol nel periodo (esattamente due di media a match); l'unico successo degli emiliani contro i rossoneri nel periodo è arrivato lo scorso 27 febbraio (2-1 al Dall'Ara). Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (7V, 2N), l'ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016 (con gol di Emanuele Giaccherini). Dal 2016/17 infatti, i felsinei sono una delle sole due formazioni contro cui i rossoneri hanno disputato nove match in casa senza mai perdere in campionato, insieme al Torino. Il Milan ha guadagnato tre punti nelle prime due partite di questo campionato, e nelle precedenti quattro stagioni con Massimiliano Allegri in panchina, dal 2010/11 al 2013/14 i rossoneri non hanno mai ottenuto più di un successo nelle prime tre gare stagionali di Serie A, essendoci riusciti al più presto alla quinta gara nel 2010/11 e nel 2012/13. Il Milan ha perso la prima partita casalinga di questa Serie A (1-2 contro la Cremonese) ed è dal 2012/13 che non inizia un campionato senza nemmeno un successo interno nelle prime due gare (sconfitte con Sampdoria e Atalanta in quel caso). Dopo aver interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive in Serie A con la recente vittoria per 1-0 contro il Como, il Bologna cerca di centrare due successi di fila per la prima volta da febbraio a marzo scorsi, quando aveva inanellato cinque vittorie consecutive, serie inaugurata proprio contro il Milan. Il Bologna arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in Serie A, con una di queste maturata proprio contro il Milan lo scorso maggio; i rossoblù non incassano una serie di sconfitte esterne più lunga dal luglio all'ottobre 2020, quando ne subirono sei, due delle quali proprio contro i rossoneri.