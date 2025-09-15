L'esordio con sconfitta contro la Cremonese sembrava dovesse essere l'inizio della fine. In poche settimane invece il Milan sta iniziando a essere a immagine e somiglianza del suo allenatore: una squadra pratica, tattica, solida ed efficiente. Orientata solo verso i tre punti. La missione? Tenere alta l'attenzione, per tornare ai piani alti della classifica. Con 'Max' in panchina (e Modric in campo) non può essere altrimenti