Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

I primi concreti segnali dell'Allegri 2.0: il suo Milan sta prendendo forma

Peppe Di Stefano

©Getty

L'esordio con sconfitta contro la Cremonese sembrava dovesse essere l'inizio della fine. In poche settimane invece il Milan sta iniziando a essere a immagine e somiglianza del suo allenatore: una squadra pratica, tattica, solida ed efficiente. Orientata solo verso i tre punti. La missione? Tenere alta l'attenzione, per tornare ai piani alti della classifica. Con 'Max' in panchina (e Modric in campo) non può essere altrimenti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ