Le partite di Serie A di oggi

Lunedì 15 settembre, alle 18.30, scendono in campo Verona e Cremonese mentre alle 20.45 si affrontano Como e Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Riccardo Montolivo, inviati Marina Presello e Riccardo Re.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale, nell’inedita collocazione del Monday Night. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino dalle 20 e dalle 22.30.