Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornataguida tv
Oggi, lunedì 15 settembre, si chiude il 3^ turno di Serie A. Alle 20.45 Como-Genoa, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW
Lunedì 15 settembre, alle 18.30, scendono in campo Verona e Cremonese mentre alle 20.45 si affrontano Como e Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Riccardo Montolivo, inviati Marina Presello e Riccardo Re.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale, nell’inedita collocazione del Monday Night. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino dalle 20 e dalle 22.30.
Serie A, la programmazione del lunedì
Lunedì 15 agosto
- ore 18.30: Verona-Cremonese su DAZN 1
- ore 20.45: Como-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 20.45: COMO-GENOA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Riccardo Montolivo; Inviati Marina Presello e Riccardo Re
- dalle 20.00 e dalle 22.30: L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino