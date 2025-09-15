Esplora tutte le offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornata

guida tv

Oggi, lunedì 15 settembre, si chiude il 3^ turno di Serie A. Alle 20.45 Como-Genoa, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Lunedì 15 settembre, alle 18.30, scendono in campo Verona e Cremonese mentre alle 20.45 si affrontano Como e Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Riccardo Montolivo, inviati Marina Presello e Riccardo Re.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale, nell’inedita collocazione del Monday Night. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino dalle 20 e dalle 22.30.

Serie A, la programmazione del lunedì

Lunedì 15 agosto

  • alle 20.45: COMO-GENOA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Riccardo Montolivo; Inviati Marina Presello e Riccardo Re
  • dalle 20.00 e dalle 22.30: L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino

Oggi, lunedì 15 settembre, si chiude il 3^ turno di Serie A. Alle 20.45 Como-Genoa, in...

