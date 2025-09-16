Esplora tutte le offerte Sky
San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: Sala annuncia la delibera in Giunta

milano

"Di fatto con i club siamo arrivati ad un accordo - ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Rtl 102.5 -. Lo stadio deve essere pronto per il 2031 altrimenti la Uefa non considererà Milano come sede per gli europei di calcio del 2032". L'eventuale delibera dovrà poi passare al voto del Consiglio comunale

"Se tutto va bene domani (mercoledì 17 settembre, ndr) dovremmo andare in Giunta" con la delibera della vendita di San Siro "perché di fatto siamo arrivati a un accordo con i club". Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in diretta su Rtl 102.5 ha annunciato la novità sull'impianto di casa di Inter e Milan. Il sindaco ha parlato anche delle tempistiche: "Lo stadio deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci ha detto che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se resterà San Siro". Sala successivamente ha aggiunto: "Ci sarà una delibera, propositiva sul progetto, poi noi sulla cessione di beni così importanti passiamo dal Consiglio comunale. Ci saranno prima delle commissioni e delle discussioni e poi bisognerà uscire con un sì o no. Voglio avere la coscienza a posto, porterò in Consiglio la delibera e supporterò l'approvazione. Voterò a favore, poi deciderà il Consiglio comunale. Tutto questo avverrà entro fine mese". 

