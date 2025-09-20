Esplora tutte le offerte Sky
Lazio-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

Derby della Capitale in programma domenica alle 12.30 all'Olimpico tra Lazio e Roma. Sarri recupera Castellanos che sarà titolare al centro dell'attacco, mentre in regia dovrebbe esserci Cataldi e non Rovella. Gasprini dovrà fare a meno di Dybala, oltreché di Hermoso e Wesley. In attacco El Shaarawy dovrebbe giocare con Soulé alle spalle di Ferguson

Probabili formazioni
La probabile formazione

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

  • Recuperato Castellanos, che ha superato il problema muscolare agli adduttori e sarà titolare al centro dell'attacco
  • A centrocampo Rovella non è al meglio, al suo posto pronto Cataldi. Ballottaggio anche tra Belahyane e Dele-Bashiru
  • In difesa a destra c'è Marusic con Tavares a sinistra. Coppia centrale formata da Gila e Romagnoli, ancora assenti Lazzari e Patric
La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini

  • Assente Paulo Dybala nei giallorossi: si va verso la coppia Soulé-El Shaarawy alle spalle di Ferguson
  • Probabili assenti anche Hermoso e Wesley. Il primo ha un affaticamento muscolare, il secondo un problema intestinale: pronti Çelik e Rensch in caso di forfait di entrambi
  • Rischia anche Angelino, che è in ballottaggio con Tsimikas

