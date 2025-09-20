Derby della Capitale in programma domenica alle 12.30 all'Olimpico tra Lazio e Roma. Sarri recupera Castellanos che sarà titolare al centro dell'attacco, mentre in regia dovrebbe esserci Cataldi e non Rovella. Gasprini dovrà fare a meno di Dybala, oltreché di Hermoso e Wesley. In attacco El Shaarawy dovrebbe giocare con Soulé alle spalle di Ferguson

