Derby della Capitale in programma domenica alle 12.30 all'Olimpico tra Lazio e Roma. Sarri recupera Castellanos che sarà titolare al centro dell'attacco, mentre in regia dovrebbe esserci Cataldi e non Rovella. Gasprini dovrà fare a meno di Dybala, oltreché di Hermoso e Wesley. In attacco El Shaarawy dovrebbe giocare con Soulé alle spalle di Ferguson
La probabile formazione
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri
- Recuperato Castellanos, che ha superato il problema muscolare agli adduttori e sarà titolare al centro dell'attacco
- A centrocampo Rovella non è al meglio, al suo posto pronto Cataldi. Ballottaggio anche tra Belahyane e Dele-Bashiru
- In difesa a destra c'è Marusic con Tavares a sinistra. Coppia centrale formata da Gila e Romagnoli, ancora assenti Lazzari e Patric
La probabile formazione
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini
- Assente Paulo Dybala nei giallorossi: si va verso la coppia Soulé-El Shaarawy alle spalle di Ferguson
- Probabili assenti anche Hermoso e Wesley. Il primo ha un affaticamento muscolare, il secondo un problema intestinale: pronti Çelik e Rensch in caso di forfait di entrambi
- Rischia anche Angelino, che è in ballottaggio con Tsimikas