Dove vedere Hellas Verona-Juventus

La partita tra Hellas Verona e Juventus della 4^ giornata di Serie A si gioca sabato 20 settembre alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Hellas Verona-Juventus, valida per la 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 20 settembre alle ore 18 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Hellas Verona e Juventus

La Juventus ha vinto sei delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1N), registrando sei clean sheet nel periodo con uno score di 12-2.

L'Hellas Verona ha vinto 12 delle 34 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (12N, 10P) e contro nessuna squadra vanta più successi interni nel torneo (12 anche contro Napoli e Sampdoria). In più, solo contro il Bologna (13) gli scaligeri hanno pareggiato più partite interne che contro i bianconeri (12, al pari della Roma) nel massimo campionato. L'Hellas Verona ha guadagnato due punti in questo campionato, dopo che in entrambe le precedenti due stagioni di Serie A ne aveva raccolti sei dopo le prime tre gare. Gli scaligeri hanno invece segnato al massimo un gol dopo le prime tre partite di una singola edizione di Serie A solo per la quarta volta nella loro storia, dopo il 2017/18 (uno), il 1996/97 (uno) e il 1991/92 (zero). L'Hellas Verona ha vinto solo una delle ultime 14 partite casalinghe di campionato (6N, 7P): 1-0 contro la Fiorentina lo scorso 23 febbraio con gol di Bernede al 95'. Gli scaligeri hanno però pareggiato cinque delle ultime sei gare al Bentegodi (1P), incluse le tre più recenti; l'ultima volta che hanno registrato quattro pareggi interni di fila in Serie A risale al periodo tra il dicembre 1982 e il febbraio 1983, con Osvaldo Bagnoli allenatore. La Juventus ha ottenuto il successo in tutte le prime tre partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2018/19, con Massimiliano Allegri allenatore; in quel caso i bianconeri vinsero tutte le prime otto partite in campionato.

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato e l'ultima volta che ha ottenuto almeno sei successi di fila in Serie A risale al periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023: otto in quel caso, con Massimiliano Allegri allenatore.