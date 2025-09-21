Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Questo Milan può divertirsi e far divertire: cosa ci hanno detto le prime 4 giornate

Manuele Baiocchini

Perché oltre che concreto sta diventando anche bello ed efficace in attacco, come ci ha detto la vittoria contro l'Udinese e come confermano anche i numeri collezionati in queste prime quattro giornate di Serie A. La difesa è solida, a centrocampo c'è l'imbarazzo della scelta e in attaco, in attesa di Nkunku, Leao e i gol di Gimenez, c'è la costante rappresentata da Pulisic

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ